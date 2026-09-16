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Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig'in eski yıldızları listeyi alt üst etti
Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig'in eski yıldızları listeyi alt üst etti
Rakiplerini çalımlarıyla adeta çaresiz bırakan, pasları, şutları ve unutulmaz hareketleriyle futbol tarihine geçen yıldızlar aynı listede buluştu. Süper Lig'de forma giyen 2 dünya yıldızı da bu özel listede kendine yer buldu. İşte zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 11:00