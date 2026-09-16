Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig'in eski yıldızları listeyi alt üst etti

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig'in eski yıldızları listeyi alt üst etti

Rakiplerini çalımlarıyla adeta çaresiz bırakan, pasları, şutları ve unutulmaz hareketleriyle futbol tarihine geçen yıldızlar aynı listede buluştu. Süper Lig'de forma giyen 2 dünya yıldızı da bu özel listede kendine yer buldu. İşte zirvenin sahibi...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 11:00
Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

Futbol sadece gol değil, biraz da şov işi! Rakipleriyle adeta alay eden, top tekniği ve çalımlarıyla izleyenleri büyüleyen dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu Give Me Sport tarafından listelendi. İşte yetenekleriyle tribünleri ayağa kaldıran dünyanın en özel 20 futbolcusu…

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

20- Sergio Busquets

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

19- Dimitar Berbatov

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

18- Juan Roman Riquelme

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

17- Santi Cazorla

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

16- Eden Hazard

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

15- Andres Iniesta

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

14- Hatem Ben Arfa

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

13- Michael Laudrup

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

12- George Best

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

11- Cristiano Ronaldo

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

10- Ricardo Quaresma

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

9- Neymar

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

8- Thierry Henry

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

7- Zinedine Zidane

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

6- Diego Armando Maradona

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

5- Johan Cruyff

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

4- Lionel Messi

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

3- Jay Jay Okocha

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

2- Ronaldo Nazario

Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu ortaya çıktı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi alt üst etti

1- Ronaldinho

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜPER LİG #NEYMAR