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Dursun Özbek futbolculara müjdeyi verdi! Derbi biter bitmez soyunma odasında açıkladı...
Dursun Özbek futbolculara müjdeyi verdi! Derbi biter bitmez soyunma odasında açıkladı...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımda başkan Dursun Özbek, galibiyetin ardından soyunma odasına indi. Futbolcularını tebrik eden Özbek, müjdeyi açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.10.2026 08:26
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 09:56