Trend Galeri Trend Spor Dursun Özbek futbolculara müjdeyi verdi! Derbi biter bitmez soyunma odasında açıkladı...

Dursun Özbek futbolculara müjdeyi verdi! Derbi biter bitmez soyunma odasında açıkladı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımda başkan Dursun Özbek, galibiyetin ardından soyunma odasına indi. Futbolcularını tebrik eden Özbek, müjdeyi açıkladı. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 27.10.2026 08:26 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 09:56
Dursun Özbek futbolculara müjdeyi verdi! Derbi biter bitmez soyunma odasında açıkladı...

Süper Lig'de 8 müsabakalık periyotta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 19 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, lider girdiği 9. haftada RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaştı.

Dursun Özbek futbolculara müjdeyi verdi! Derbi biter bitmez soyunma odasında açıkladı...

Galatasaray, derbiden Victor Osimhen'in golleriyle 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Dursun Özbek futbolculara müjdeyi verdi! Derbi biter bitmez soyunma odasında açıkladı...

LİGDE SON 40 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 40 maçta mağlubiyet görmedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dursun Özbek futbolculara müjdeyi verdi! Derbi biter bitmez soyunma odasında açıkladı...

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 32 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Dursun Özbek futbolculara müjdeyi verdi! Derbi biter bitmez soyunma odasında açıkladı...

OSİMHEN'İN FENERBAHÇE'YE KARŞI MAĞLUBİYETİ YOK

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı resmi maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Dursun Özbek futbolculara müjdeyi verdi! Derbi biter bitmez soyunma odasında açıkladı...

Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı 5'i lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 6. maçında görev aldı.

Dursun Özbek futbolculara müjdeyi verdi! Derbi biter bitmez soyunma odasında açıkladı...

Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Osimhenli Galatasaray, kupadaki tek derbiden galibiyetle ayrıldı.

Dursun Özbek futbolculara müjdeyi verdi! Derbi biter bitmez soyunma odasında açıkladı...

Ligde son 2 derbide 3 gol atan Osimhen, kupadaki tek maçta ise 2 kez ağları sarsarak toplamda 5 gol katkısı verdi.

Dursun Özbek futbolculara müjdeyi verdi! Derbi biter bitmez soyunma odasında açıkladı...

DURSUN ÖZBEK BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Zorlu karşılaşmayı eşi ve torunlarıyla birlikte locasından izleyen G.Saray Başkanı Dursun Özbek, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Dursun Özbek futbolculara müjdeyi verdi! Derbi biter bitmez soyunma odasında açıkladı...

Alınan 3 puan sonrası oyuncularını uzun süre alkışlayan Başkan Özbek, ardından da soyunma odasına inerek teknik heyet ve tüm takımını kutladı.

Dursun Özbek futbolculara müjdeyi verdi! Derbi biter bitmez soyunma odasında açıkladı...

PRİM AÇIKLADI

Öte yandan 1.5 milyon Euro'luk da prim açıkladı. Özbek'in bu jesti futbolcuları mutlu etti.

Dursun Özbek futbolculara müjdeyi verdi! Derbi biter bitmez soyunma odasında açıkladı...

Sarı-kırmızılı ekip ile üst üste 5. şampiyonluk mücadelesi veren Dursun Özbek, başkanlık koltuğunda oturduğu dönemdeki 18 Fenerbahçe maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#DURSUN ÖZBEK #GALATASARAY #FENERBAHÇE #TRENDYOL SÜPER LİG