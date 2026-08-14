Dursun Özbek’ten transfer mesajı: “Çok beklemeyeceksiniz”

Şimdi sıra beşinci şampiyonlukta.

Biliyorum; bugün bazılarınız daha iyisini, daha fazlasını hayal ederek stadımıza geliyor, televizyon karşısında yerini alıyor.

Bu hayalleri bundan yıllar önce sizinle birlikte kurmaya başlayan birisi olarak bundan en çok mutlu olan insan benim.

Galatasaray'ı büyük yapan şeylerden biri de taraftarının hiçbir başarıyı yeterli görmemesidir.