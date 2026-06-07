Trend Galeri Trend Spor Dursun Özbek’ten ‘yapı’ göndermesi: "Yanlış anlayacaklar"

Dursun Özbek’ten ‘yapı’ göndermesi: "Yanlış anlayacaklar"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen Geleneksel Pilav Günü'nde açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 07.06.2026 12:09
Dursun Özbek’ten ‘yapı’ göndermesi: Yanlış anlayacaklar

Galatasaray Lisesi'nde Geleneksel Pilav Günü düzenlendi. Sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek, etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek’ten ‘yapı’ göndermesi: Yanlış anlayacaklar

Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biz büyük bir aileyiz. Eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz, o kadar büyük bir aileyiz ki... Oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğinizde, yapıyı yanlış anlayacaklar şimdi değiştiriyorum. Organizasyonumuz kıskanılmayı hak ediyor.

Dursun Özbek’ten ‘yapı’ göndermesi: Yanlış anlayacaklar

Bir an kendimi Galatasaray camiasının dışında hissediyorum ve karşımda böyle bir kurum var. Ben de kıskanırdım açıkçası.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Dursun Özbek’ten ‘yapı’ göndermesi: Yanlış anlayacaklar

Bize emanet olan bu camianın bugün belki dünden, iki gün evvelden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı var. Bizim zaten bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik... Bu kenetlenmenin, karşı tarafta, bizi çekemeyen, rakiplerimiz seviyesinde olan durumlardan nasıl bir etki yarattığını bugünlerde gözlemliyoruz.

Dursun Özbek’ten ‘yapı’ göndermesi: Yanlış anlayacaklar

Galatasaray Başkanı ve bu camianın ferdi olarak rica ediyorum, her zamankinden daha fazla birbirimize sahip çıkalım ve kenetlenelim."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GALATASARAY LİSESİ #DURSUN ÖZBEK #GALATASARAY