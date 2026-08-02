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Dusan Vlahovic, Beşiktaş’tan yine süre istedi! Teklif ortaya çıktı

Juventus'tan ayrılan Sırp santrfor Dusan Vlahovic transferinde Beşiktaş'ın ısrarının sürdüğü öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, siyah-beyazlılardan yine süre istediği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 02.08.2026 17:52 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 17:53
Dusan Vlahovic, Beşiktaş’tan yine süre istedi! Teklif ortaya çıktı

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic ile ilgili beklentisinin devam ettiği ortaya çıktı.

Dusan Vlahovic, Beşiktaş’tan yine süre istedi! Teklif ortaya çıktı

Dusan Vlahovic'in geleceği ile ilgili kararını vermek için hala beklediği vurgulandı.

Dusan Vlahovic, Beşiktaş’tan yine süre istedi! Teklif ortaya çıktı

Sport'un haberine göre; Dusan Vlahovic'in Barcelona'nın transfer planlamasını yakından takip ettiği ifade edildi.

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Dusan Vlahovic, Beşiktaş’tan yine süre istedi! Teklif ortaya çıktı

EK SÜRE İSTEDİ

Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'ın verdiği sürenin dolmasının ardından ek süre talebinde bulunduğu belirtildi.

Dusan Vlahovic, Beşiktaş’tan yine süre istedi! Teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun yönetimden sabırlı olmasını istediği ve bu nedenle Beşiktaş'ın transferi rafa kaldırmadığı vurgulandı.

Dusan Vlahovic, Beşiktaş’tan yine süre istedi! Teklif ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e 5 milyon Euro'nun üzerinde imza parası ve 2 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.

Dusan Vlahovic, Beşiktaş’tan yine süre istedi! Teklif ortaya çıktı

Sırp yıldıza aynı zamanda sezon başına 8 milyon Euro net maaş teklif edildiği aktarıldı.

Dusan Vlahovic, Beşiktaş’tan yine süre istedi! Teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ın sunduğu teklifi ekonomik açıdan aşabilecek başka bir kulüp bulunmadığı vurgulandı.

Dusan Vlahovic, Beşiktaş’tan yine süre istedi! Teklif ortaya çıktı

DEĞERİ 35 MİLYON EURO

26 yaşındaki Sırp santrforun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Dusan Vlahovic, Beşiktaş’tan yine süre istedi! Teklif ortaya çıktı

Partizan altyapısında yetişen Dusan Vlahovic daha sonra Fiorentina ve Juventus'ta oynadı.

Dusan Vlahovic, Beşiktaş’tan yine süre istedi! Teklif ortaya çıktı

Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nda 41 kez süre aldı ve 16 gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#DUSAN VLAHOVİC #JUVENTUS #BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER