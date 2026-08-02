Dusan Vlahovic, Beşiktaş’tan yine süre istedi! Teklif ortaya çıktı

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic ile ilgili beklentisinin devam ettiği ortaya çıktı. Dusan Vlahovic'in geleceği ile ilgili kararını vermek için hala beklediği vurgulandı. Sport'un haberine göre; Dusan Vlahovic'in Barcelona'nın transfer planlamasını yakından takip ettiği ifade edildi. EK SÜRE İSTEDİ Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'ın verdiği sürenin dolmasının ardından ek süre talebinde bulunduğu belirtildi. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun yönetimden sabırlı olmasını istediği ve bu nedenle Beşiktaş'ın transferi rafa kaldırmadığı vurgulandı. BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e 5 milyon Euro'nun üzerinde imza parası ve 2 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi. Sırp yıldıza aynı zamanda sezon başına 8 milyon Euro net maaş teklif edildiği aktarıldı. Beşiktaş'ın sunduğu teklifi ekonomik açıdan aşabilecek başka bir kulüp bulunmadığı vurgulandı. DEĞERİ 35 MİLYON EURO 26 yaşındaki Sırp santrforun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor. Partizan altyapısında yetişen Dusan Vlahovic daha sonra Fiorentina ve Juventus'ta oynadı. Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nda 41 kez süre aldı ve 16 gol sevinci yaşadı.