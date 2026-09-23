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Dusan Vlahovic ne zaman dönecek? İşte sakatlanan futbolcunun son durumu...

Dusan Vlahovic, sağ arka adalesindeki ağrıları artınca milli takıma katılamadı. Türkiye'de tedavisine başlanan futbolcunun geri dönüş tarihi belli oldu.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 23.09.2026 00:25 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 07:02
Dusan Vlahovic ne zaman dönecek? İşte sakatlanan futbolcunun son durumu...

Süper Lig'de 4 maçta 5 kez ağları bulan Dusan Vlahovic, sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı kadrosundan kendi isteği üzerine çıkarıldı.

Dusan Vlahovic ne zaman dönecek? İşte sakatlanan futbolcunun son durumu...

Sağ arka adalesinde devam eden ağrılar sonrasında Uluslar Ligi'nde oynanacak 4 maçta forma giyemeyeceği açıklanan yıldız oyuncunun tedavi süreci İstanbul'da devam edecek.

Dusan Vlahovic ne zaman dönecek? İşte sakatlanan futbolcunun son durumu...

Milli takım kampına katılmayacak olan 26 yaşındaki santrforun hedeflenen düzelme süreci milli arada tamamlanacak.

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Dusan Vlahovic ne zaman dönecek? İşte sakatlanan futbolcunun son durumu...

Sonrasında ise Beşiktaş sağlık heyeti, Vlahovic'i 11 Ekim Pazar günü oynanacak Kocaeli maçında taraftarın önüne çıkarmak istiyor.

Dusan Vlahovic ne zaman dönecek? İşte sakatlanan futbolcunun son durumu...

Oyuncunun MR sonuçlarının netleşmesinin ardından tedavi sürecine de yön verilecek.

Dusan Vlahovic ne zaman dönecek? İşte sakatlanan futbolcunun son durumu...

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Çorum FK maçında hat-trick yaparken ligde Gift Orban ve Salah ile birlikte bunu başaran üç oyuncudan biri durumunda.

Dusan Vlahovic ne zaman dönecek? İşte sakatlanan futbolcunun son durumu...

Sırbistan Milli Takımı, Uluslar A Ligi 2. Grup'ta sırasıyla; Yunanistan, Hollanda, Almanya ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#DUSAN VLAHOVİC #TÜRKİYE