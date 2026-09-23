Dusan Vlahovic ne zaman dönecek? İşte sakatlanan futbolcunun son durumu...

Süper Lig'de 4 maçta 5 kez ağları bulan Dusan Vlahovic, sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı kadrosundan kendi isteği üzerine çıkarıldı. Sağ arka adalesinde devam eden ağrılar sonrasında Uluslar Ligi'nde oynanacak 4 maçta forma giyemeyeceği açıklanan yıldız oyuncunun tedavi süreci İstanbul'da devam edecek. Milli takım kampına katılmayacak olan 26 yaşındaki santrforun hedeflenen düzelme süreci milli arada tamamlanacak. Sonrasında ise Beşiktaş sağlık heyeti, Vlahovic'i 11 Ekim Pazar günü oynanacak Kocaeli maçında taraftarın önüne çıkarmak istiyor. Oyuncunun MR sonuçlarının netleşmesinin ardından tedavi sürecine de yön verilecek. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Çorum FK maçında hat-trick yaparken ligde Gift Orban ve Salah ile birlikte bunu başaran üç oyuncudan biri durumunda. Sırbistan Milli Takımı, Uluslar A Ligi 2. Grup'ta sırasıyla; Yunanistan, Hollanda, Almanya ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.