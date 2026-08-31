Dusan Vlahovic’ten Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj!

"ITALIOANO'YU SEVİYORUM"

Vincenzo Italiano'ya her şey için teşekkür ederim. Beni çok istedi, gelmeden önce çok fazla konuştuk. Fiorentina'dan sonra da hep konuştuk, bana inanan bir teknik adam. Yapabileceklerimi biliyor, ben de onun için her şeyi yapacağım. Bana biraz zaman da lazım.