Trabzonspor'un dünya yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili formayla tarih yazıyor. Konferans Ligi'nde CSKA Sofya deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyette 1 gol atan, diğer golün de hazırlayıcısı olan Mısır Kralı, yine kalitesini konuştururken herkesi kendisine hayran bırakıyor. Bu isimlerden biri de Bulgarların efsanesi Hristo Stoichkov... 60 yaşındaki eski oyuncu ve hoca, maçın ardından Salah'ı soyunma odasının dışında bekledi. Salah ile sohbet eden Stoichkov, torunu Hristo için giydiği formayı aldı. 'SONSUZA DEK DOSTUMSUN' Salah'ın çok özel bir oyuncu olduğunu söyleyen Hristo Stoichkov, 'Benim hem geçmişte hem de sonsuza kadar dostum olacak! Yeniden görüşmek üzere Mo' dedi. 1990'da CSKA Sofya'dan Barcelona'ya transfer olan ve kulübün tarihe geçen Stoichkov, 1994'te Ballon d'Or'u kazandı. 1990'da Altın Ayakkabıyı alan Bulgar efsane, Dünya Kupası'nda ise 6 golle kral oldu.