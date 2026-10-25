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El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! "Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor"

İspanya LaLiga'nın 10. haftasında dev bir karşılaşma oynanacak. Real Madrid ile Barcelona, El Clasico'da kozlarını paylaşacak. Eflatun-beyazlılarda forma giyen Arda Güler'in performansı merakla beklenirken, İspanyol basınında dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. İşte o ifadeler...

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Giriş Tarihi: 25.10.2026 11:12 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 13:03
El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor

İspanya LaLiga'nın 10. haftasında zirveyi de yakından ilgilendiren dev bir karşılaşma oynanacak.

El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor

Real Madrid ile Barcelona, Nou Camp'ta El Clasico mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor

11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Eflatun-beyazlılarda son haftaların formda oyuncusu Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor

DİKKAT ÇEKEN YORUM

İspanyol basınından AS Gazetesi'nde yer alan Jesús Gallego imzalı köşe yazısında Real Madrid'in El Clasico'daki en büyük silahının Arda Güler olacağı ifade edildi. İşte "Arda Güler sorumluluk istiyor" başlıklı o yazı;

El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor

"TAKIMIN EN İYİ OYUN KURUCUSU"

"Mourinho, ağustos ayında Arda Güler'in orta sahayı yönetmek için henüz hazır olmadığını, bunun için biraz daha zamana ihtiyacı bulunduğunu söylemişti. Ancak o an beklenenden daha erken gelmiş gibi görünüyor. Türk futbolcu şu anda takımın en iyi oyun kurucusu."

El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor

"Pas seçeneğini ve boşlukları herkesten önce fark ediyor, asist fırsatlarını görüyor ve hücum sıkıştığında oyunu hareketlendiriyor. Aynı zamanda takım arkadaşlarının performansını da yukarı çekiyor. Elbette bu bölgede daha önce forma giyen efsane isimlerin seviyesine ulaşması için önünde uzun bir yol var. Ancak şu anda takımın orta sahasında onun yeteneğinden vazgeçmek mümkün görünmüyor."

El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor

"ARDA SAHADAYKEN..."

"Arda olmadığında takımın orta sahası topun güçlükle ilerlediği, oyunun hız ve akıcılıktan uzak kaldığı bir görüntü veriyor. Rakibin savunma hattını aşmak için gereken tempo yakalanamıyor. Arda Güler sahadayken ise her an beklenmedik bir hamle ortaya çıkabiliyor."

El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor

"Kısa ya da uzun bir ara pası, savunma arkasına yapılan koşuyu gören bir dokunuş veya takımın baskıdan temiz çıkmasını sağlayan bir çözüm oyunun yönünü değiştirebiliyor."

El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor

"ERKEN YAŞTA BÜYÜK SORUMLULUK..."

"Henüz 21 yaşında. Modric Real Madrid'e 27, Kroos ise 24 yaşında gelmişti. Bu nedenle genç Türk futbolcunun böylesine büyük bir sorumluluğu erken yaşta üstlendiği düşünülebilir. "

El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor

"Ancak takımın mevcut yapısında başka bir seçenek de fazla görünmüyor. Bernardo Silva'nın fiziksel gücü, takımın orta sahada ihtiyaç duyduğu dinamizmi sağlamak için yeterli olmayabilir."

El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor

"BÜYÜK FUTBOLCU OLDUĞUNU BÜYÜK MAÇLARDA DA GÖSTERMEK GEREKİYOR!"

"Arda Güler şimdi El Clasico'ya, dünya çapındaki orta saha oyuncularıyla karşı karşıya çıkmaya hazırlanıyor. Bu maçta onun karakteri, oyunu yönetme becerisi ve çalışma kapasitesi ciddi bir sınavdan geçecek."

El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor

"Çünkü çok iyi bir futbolcu olmanın beraberinde getirdiği bir gerçek var: Bunu büyük maçlarda da göstermek gerekiyor."

El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor

PERFORMANSI

Bu sezon 11 müsabakada sahaya çıkan Arda Güler, 3 gol 5 asistlik performans ortaya koydu.

El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor

Transfermarkt değeri 100 milyon Euro alan 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, Haziran 2029'da son bulacak.

El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor

Arda Güler, A Milli Futbol Takımı ile de 36 karşılaşmada 7 kez gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#EL CLASİCO #ARDA GÜLER #REAL MADRİD #BARCELONA #İSPANYA LALİGA