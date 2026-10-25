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El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! 'Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor'
El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! "Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor"
İspanya LaLiga'nın 10. haftasında dev bir karşılaşma oynanacak. Real Madrid ile Barcelona, El Clasico'da kozlarını paylaşacak. Eflatun-beyazlılarda forma giyen Arda Güler'in performansı merakla beklenirken, İspanyol basınında dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. İşte o ifadeler...
Giriş Tarihi: 25.10.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 13:03