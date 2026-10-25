El Clasico öncesi Arda Güler için olay yorum! "Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda göstermek gerekiyor"

"Pas seçeneğini ve boşlukları herkesten önce fark ediyor, asist fırsatlarını görüyor ve hücum sıkıştığında oyunu hareketlendiriyor. Aynı zamanda takım arkadaşlarının performansını da yukarı çekiyor. Elbette bu bölgede daha önce forma giyen efsane isimlerin seviyesine ulaşması için önünde uzun bir yol var. Ancak şu anda takımın orta sahasında onun yeteneğinden vazgeçmek mümkün görünmüyor."