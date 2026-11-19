Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, transferde altyapısından yetişen eski oyuncusunu gündemine aldı. Emre Belözoğlu'nun genç oyuncuyu kadrosunda görmek istediği vurgulandı. ARDA OKAN KURTULAN GÜNDEMDE Fenerbahçe, Göztepe'deki çıkışıyla Arda Okan Kurtulan'ı yeniden gündemine aldı. Emre Belözoğlu, çok yönlü yapısı nedeniyle 23 yaşındaki sağ beki kadrosunda görmek istiyor. Arda Okan Kurtulan, Nelson Semedo'nun olası ayrılığında alternatif olacak. 10 MİLYON EURO BEKLENTİSİ Göztepe, Arda Okan Kurtulan için 10 milyon Euro bonservis beklentisi içerisinde... Sarı-lacivertliler, bu rakamı aşağı çekmenin yollarını arıyor. Arda Okan Kurtulan için Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ilgisi bulunuyor. 2 GOLE ETKİ ETTİ Arda Okan Kurtulan, bu sezon Göztepe'de 11 maça çıkarken 1 gol ile 1 asist üretti.