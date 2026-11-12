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Emre Belözoğlu kolları sıvadı! Fenerbahçe’de yeni sistem

Fenerbahçe'de göreve 5-0'lık Çorum FK zaferiyle başlayan Emre Belözoğlu, milli arada idman sayısını artırdı. Sarı-lacivertlilerde yeni sistem için Emre Belözoğlu kolları sıvadı.

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Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 12.11.2026 06:16
Emre Belözoğlu kolları sıvadı! Fenerbahçe’de yeni sistem

Fenerbahçe'de mesaisine 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle başlayan teknik direktör Emre Belözoğlu, milli arayı istediği oyun stilini takıma aşılamak adına fırsat olarak görüyor.

Emre Belözoğlu kolları sıvadı! Fenerbahçe’de yeni sistem

Deneyimli hoca, Samandıra'da çift antrenman programı uygulayarak fiziksel ve taktiksel açıdan yoğun bir çalışma dönemi geçirmeyi planlıyor.

Emre Belözoğlu kolları sıvadı! Fenerbahçe’de yeni sistem

YERLİLERİN GİTMEMESİ AVANTAJ

İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu gibi yerli oyuncuların milli takımlara gitmemesi, genç teknik adama önemli bir avantaj sağlayacak.

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Emre Belözoğlu kolları sıvadı! Fenerbahçe’de yeni sistem

Sakatlığı nedeniyle Hollanda Milli Takımı kadrosunda yer almayan Ake de iyileşmesi halinde çalışmalarını Samandıra'da sürdürecek.

Emre Belözoğlu kolları sıvadı! Fenerbahçe’de yeni sistem

Emre Belözoğlu'nun ilk hedefi, takımın oyun temposunu yükseltmek olacak.

Emre Belözoğlu kolları sıvadı! Fenerbahçe’de yeni sistem

Fiziksel çalışmaların yanı sıra taktiksel antrenmanlara da ağırlık verecek olan deneyimli teknik adam; daha kompakt savunma yapan, takım halinde hücuma çıkan ve agresif pres uygulayan bir Fenerbahçe oluşturmak istiyor.

Emre Belözoğlu kolları sıvadı! Fenerbahçe’de yeni sistem

Oyuncuların özelliklerine göre görev dağılımı yapmayı amaçlayan Belözoğlu, özellikle hızlı ve dikine oynayan bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Emre Belözoğlu kolları sıvadı! Fenerbahçe’de yeni sistem

GREENWOOD'UN HÜCUMDAKİ ROLÜ ARTACAK

Yeni oyun planında Mason Greenwood'un hücumdaki rolü, savunmada daha az enerji harcayarak artırılacak.

Emre Belözoğlu kolları sıvadı! Fenerbahçe’de yeni sistem

İrfan Can Kahveci de hücum organizasyonlarının kilit oyuncularından biri olmayı sürdürecek.

Emre Belözoğlu kolları sıvadı! Fenerbahçe’de yeni sistem

Özellikle orta saha ve sağ bek pozisyonlarında eksiklikler tespit eden Belözoğlu, Kante-Guendouzi ikilisinin yanı sıra Semedo-Mert Müldür arasında da dönüşümlü bir kullanım planı üzerinde duruyor.

Emre Belözoğlu kolları sıvadı! Fenerbahçe’de yeni sistem

KANATLARDA CİDDİ REKABET

Sol kanatta ise Oğuz Aydın'ın yeniden eski formuna kavuşması hedefleniyor.

Emre Belözoğlu kolları sıvadı! Fenerbahçe’de yeni sistem

Dorgeles Nene de bu bölgenin ciddi adaylarından biri haline gelirken Kerem Aktürkoğlu ile Oğuz Aydın arasında büyük bir forma rekabeti yaşanması bekleniyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#EMRE BELÖZOĞLU #FENERBAHÇE #ÇORUM FK