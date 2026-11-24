Trend Galeri Trend Spor Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk maçıyla Fenerbahçe tarihine geçecek

Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk maçıyla Fenerbahçe tarihine geçecek

Fenerbahçe'nin 46 yaşındaki teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekiple hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim olacak.

Giriş Tarihi: 24.11.2026 11:26