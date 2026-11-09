Emre Belözoğlu’na övgü: “Hırs ve mücadele geri döndü”

Beşincinin de çok iyi bir organize atak sonucu gelmesiydi… İrfan Can ve Greenwood başarılı performansları ve birbirinden güzel golleri ile öne çıktılar. Emre Belözoğlu'nun Kante yerine ilk 11'de tercih ettiği İsmail, yine çok başarılıydı. Tabii tek olumsuz görüntü Lukaku'daydı. Zamanın büyük santrforu ne yazık ki biraz olsun güçlenemiyor. Vedat Muriç girdikten sonra F.Bahçe'nin şu an için gerçek santrforu olduğunu bir kere daha belgeledi.