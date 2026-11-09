Emre Belözoğlu’na övgü: “Hırs ve mücadele geri döndü”

SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu Fenerbahçe'nin Çorum FK maçını değerlendirdi. ÖMER ÜRÜNDÜL: 'BELÖZOĞLU İLE HIRS VE MÜCADELE GERİ DÖNDÜ' 'F.Bahçe, zorlu Çorum deplasmanında farklı bir skor ile 3 puanı elde etti. Takımın geneline baktığım zaman futbolcular; hırslıydı, mücadeleciydi. Ama bu büyük farkı getiren başka etkenler vardı... Birincisi gollerden ilk dördünün mükemmel oluşu. Beşincinin de çok iyi bir organize atak sonucu gelmesiydi... İrfan Can ve Greenwood başarılı performansları ve birbirinden güzel golleri ile öne çıktılar. Emre Belözoğlu'nun Kante yerine ilk 11'de tercih ettiği İsmail, yine çok başarılıydı. Tabii tek olumsuz görüntü Lukaku'daydı. Zamanın büyük santrforu ne yazık ki biraz olsun güçlenemiyor. Vedat Muriç girdikten sonra F.Bahçe'nin şu an için gerçek santrforu olduğunu bir kere daha belgeledi. Emre Belözoğlu ikinci yarıda iki farklı skor avantajı varken rakibin baskısı ile sıkıntıya giren oyunda fazla beklemeden iki doğru değişikliğe gitti. Tabii bir şans da günün başarılı ismi İrfan Can'ın çıkmadan az önce ikinci golü atmasıydı. Gelelim Emre Belözoğlu'nun üstünde durması gerekenlere... İlk yarı berabere giderken rakibin çok net pozisyonunu Ederson kurtardı. Ardından yine ilk devrede iki duran topta Çorum'un stoperi Smolcic, çok net iki kafa vuruşunda çerçeveyi bulamadı. İkinci yarıda da Çorum'un kritik atakları ve yarım pozisyonlar var.. Bunların üzerinde durulmalı. Bir bakıma bu netice Belözoğlu'na da moral oldu. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Diomande'ye gösterdiği yanlış sarı kart dışında başarılı maç yönetti.' BÜLENT TİMURLENK: 'RAKİBE İYİ ÇALIŞMIŞ' Liverpool galibiyeti, Emre Belözoğlu ile açılan beyaz sayfa... Fenerbahçe bu artılarla gitti Çorum'a. Belözoğlu, Kante'yi kulübede tutup doğru bir rakip analizi ile başladı maça. Fenerbahçe ön alan baskısı yapmıyor, topun arkasında kalabalık duruyor ve geçiş hücumu arıyordu. Çorum adına Ramirez'in karşı karşıya kaçırdığı pozisyon kader anıdır. Ardından Cengiz'in top kaybı, Oğuz'un nefis uzun pası ve iki ayağını da aynı derecede iyi kullanan Greenwood'un çaprazdan nefis bitirişi. İsmail'in orta sahaya getirdiği dinamizm, İrfan Can'ın iştahlı oyunu, yine orta sahada kazanılan bir topla ikinci golü getirdiğinde Belözoğlu ve takımının bu taktikle farka koşacağı ortadaydı. Çorum buna auta attığı iki kafa vuruşu ile itiraz edebilirdi, yapamadılar. İkinci yarıda kontrolsüz yüklenen Çorum'u yorgunluk belirtileri gösteren İrfan Can, yine bir kontratakta, yine ceza alanı dışından cezalandırdı ve görevini yapmış olmanın keyfiyle dışarıya geldi. Haftalardır keyifsiz olan Greenwood'un iki gol atması, Belözoğlu'nun yerinde değişiklikleri tabelada farkı büyüttü. Burak Yılmaz'ın elinde ön tarafta yetenekli adamlar var ama orta sahada basit top kayıpları ve geriye dönüşlerdeki yavaşlık, onun kariyerine ağır bir hezimet yazdırdı. Bir hafta önce krizde olan Fenerbahçe, şimdi milli araya Şampiyonlar Ligi'nde 5 puan ve deplasmanda 5 gollü galibiyetle giriyor. Belözoğlu için bundan daha iyi başlangıç olmaz. MUSTAFA ÇULCU: 'BUĞRA TAŞKINSOY ÇOK BAŞARILIYDI' F.Bahçe adına Liverpool maçında başlayan oyun anlayışındaki etkili değişim öz güven, istek, heyecan ve büyük takıma yakışır güçlü oyun bu maçta da vardı. Ancak Greenwood ve İrfan Can'ın harika gollerinden sonra tempoyu düşürdü, geriye yaslandı. Duran ve yan toplarda savunmada açıklar verdi. Ederson kalede çok başarılıydı. İkinci yarıda Fenerbahçe topu rakip alana taşımakta zorlanınca Emre hoca hiç beklemedi, dokunuşu anında yaptı ve olumlu sonuç aldı. Oyun farka gitti. En değerli farkındalık ise herkese süre vererek forma adaleti ve kazanma arzusunun hiç düşmemesiydi. Farka rağmen savunmada görülen zaaflara gereken önlem alınmalı. Bir büyük takım rakibe böyle pozisyonlar vermemeli. Abdullah Buğra Taşkınsoy, yeni jenerasyonun çıkış yapan hakemlerinden. 5'te RamirezSkriniar pozisyonunda Çorum penaltı bekledi, devam kararı doğru. 38'de Diomande'ye çıkan sarı kart hatalı. El yüze illegal kullanım yok, Guendouzi olayı süsledi. 54'te Kyziridis'e sarılarak umut vaat eden atağı engelleyen Semedo'ya çıkan sarı doğru. Hakemi zora sokacak pozisyon yoktu. O da çok başarılıydı.