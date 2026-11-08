Emre Belözoğlu’ndan 5-0 yorumu! “Küçük bir eleştirim olacak...”

BASIN TOPLANTISI

Belözoğlu, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi bir başlangıç yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Belözoğlu, "Bizim için mükemmel bir başlangıç. Bunu kabul etmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'ndeki o muhteşem geceden sonra reaksiyon vermeye devam eden oyuncu grubunun olması beni çok mutlu ediyor. Kendi adıma da ekibim adına da mutluyum." diye konuştu.

Böyle bir başlangıcı hak ettiklerini belirten Belözoğlu, "İki gün dahi olsa takımımızı elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık. Oyunun 20-25 dakikalık periyodu bizim için çok iyiydi. Çalıştığımız uygulamada oyuncuların yüksek motivasyonu, kazanma isteğinin olması, kalite ve bu anlamdaki tutku Fenerbahçe için olmazsa olmaz." şeklinde konuştu.