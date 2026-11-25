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Emre Belözoğlu’ndan forvet kararı! Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, muhtemel 11’ler…
Emre Belözoğlu’ndan forvet kararı! Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, muhtemel 11’ler…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanına konuk olacak. Emre Belözoğlu'nun kritik maç öncesi forvette muhtemel tercihi netlik kazandı. Peki Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 25.11.2026 07:18