Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin transfer çalışmalarında genç futbolcuyu radarına aldığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakibi ortaya çıktı. MUKAU GÜNDEMDE Rudy Galetti'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau ile ilgilendiği belirtildi. 22 yaşındaki orta sahanın, ara transfer döneminde Lille'den ayrılma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Napoli'nin de Ngal'ayel Mukau'nun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Demokratik Kongolu orta sahanın, Lille ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Ngal'ayel Mukau'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. 16 MAÇA ÇIKTI Ngal'ayel Mukau, bu sezon Lille'de 16 maça çıktı ve 1087 dakika sahada kaldı. Mechelen altyapısında yetişen Ngal'ayel Mukau, 2024-2025 sezonu başında 5 milyon Euro bedelle Lille'e imza attı.