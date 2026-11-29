Trend Galeri Trend Spor Emre Belözoğlu’ndan ilk transfer! Fenerbahçe’nin rotası Lille

Emre Belözoğlu’ndan ilk transfer! Fenerbahçe’nin rotası Lille

Fenerbahçe'nin Lille forması giyen genç futbolcu ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin bu transferde yalnız olmadığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 29.11.2026 16:57