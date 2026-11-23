NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers ise Emre'nin çok yetenekli bir futbolcu olduğunu aktararak, "Geçen yaz, birbirimize yardımcı olmak ve ona NEC'te yeteneğini sergileme fırsatı vermek amacıyla birlikte bu mücadeleye giriştik. Ne yazık ki Emre şu anda istediği performansı sergileyemeyeceğini belirtti.