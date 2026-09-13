En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

2026-2027 sezonu devam ederken gözler en değerli futbolculara çevrildi. En değerli 45 Türk futbolcu belli oldu. İşte o liste... 45- Livan Burcu | Union Berlin | 4 milyon euro 44- Altay Bayındır | Celta Vigo | 5 milyon euro 43- Doğucan Haspolat | Westerlo | 5 milyon euro 42- Eren Elmalı | Galatasaray | 5 milyon euro 41- Levent Mercan | Fenerbahçe | 5 milyon euro 40- Rıdvan Yılmaz | Beşiktaş | 5 milyon euro 39- Deniz Gül | Galatasaray | 5 milyon euro 38- Yasin Özcan | Beşiktaş | 5 milyon euro 37- İsak Vural | Pisa | 5 milyon euro 36- Mustafa Hekimoğlu | Beşiktaş | 5 milyon euro 35- Eren Dinkçi | Werder Bremen | 6 milyon euro 34- Ümit Akdağ | Beşiktaş | 6 milyon euro 33- Emirhan İlkhan | Torino | 6 milyon euro 32- Yiğit Efe Demir | Fenerbahçe | 6 milyon euro 31- Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray | 6 milyon 500 bin euro 30- Enes Ünal | Getafe | 7 milyon euro 29- Mert Müldür | Fenerbahçe | 7 milyon euro 28- Emirhan Topçu | Beşiktaş | 7 milyon euro 27- Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 7 milyon euro 26- Bertuğ Yıldırım | Başakşehir | 7 milyon euro 25- Arda Okan Kurtulan | Göztepe | 7 milyon euro 24- Ahmetcan Kaplan | NEC Nijmegen | 7 milyon euro 23- Başar Önal | Lille | 7 milyon euro 22- Berkay Yılmaz | Freiburg | 7 milyon euro 21- Atakan Karazor | Stuttgart | 8 milyon euro 20- Demir Ege Tıknaz | Braga | 8 milyon euro 19- Mertcan Ayhan | Schalke | 8 milyon euro 18- Berke Özer | Lille | 10 milyon euro 17- Aral Şimşir | Trabzonspor | 10 milyon euro 16- Semih Kılıçsoy | Beşiktaş | 11 milyon euro 15- Merih Demiral | Al Ahli | 12 milyon euro 14- Zeki Çelik | Juventus | 14 milyon euro 13- Yusuf Akçiçek | Al Hilal | 14 milyon euro 12- Uğurcan Çakır | Galatasaray | 15 milyon euro 11- İsmail Yüksek | Fenerbahçe | 15 milyon euro 10- Ozan Kabak | Hoffenheim | 15 milyon euro 9- Hakan Çalhanoğlu | Inter | 16 milyon euro 8- Yunus Akgün | Galatasaray | 18 milyon euro 7- Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 20 milyon euro 6- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 25 milyon euro 5- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 30 milyon euro 4- Ferdi Kadıoğlu | Brighton | 35 milyon euro 3- Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 45 milyon euro 2- Kenan Yıldız | Juventus | 75 milyon euro 1- Arda Güler | Real Madrid | 90 milyon euro