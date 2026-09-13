Trend Galeri Trend Spor En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

Aktif futbol kariyerini sürdüren Türk yıldızlar arasında en değerli 50 oyuncu belli oldu. Yapılan sıralamada zirvedeki isim netlik kazandı.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 13.09.2026 14:53 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 15:55
En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

2026-2027 sezonu devam ederken gözler en değerli futbolculara çevrildi. En değerli 45 Türk futbolcu belli oldu. İşte o liste...

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

45- Livan Burcu | Union Berlin | 4 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

44- Altay Bayındır | Celta Vigo | 5 milyon euro

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

43- Doğucan Haspolat | Westerlo | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

42- Eren Elmalı | Galatasaray | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

41- Levent Mercan | Fenerbahçe | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

40- Rıdvan Yılmaz | Beşiktaş | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

39- Deniz Gül | Galatasaray | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

38- Yasin Özcan | Beşiktaş | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

37- İsak Vural | Pisa | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

36- Mustafa Hekimoğlu | Beşiktaş | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

35- Eren Dinkçi | Werder Bremen | 6 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

34- Ümit Akdağ | Beşiktaş | 6 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

33- Emirhan İlkhan | Torino | 6 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

32- Yiğit Efe Demir | Fenerbahçe | 6 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

31- Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray | 6 milyon 500 bin euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

30- Enes Ünal | Getafe | 7 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

29- Mert Müldür | Fenerbahçe | 7 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

28- Emirhan Topçu | Beşiktaş | 7 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

27- Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 7 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

26- Bertuğ Yıldırım | Başakşehir | 7 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

25- Arda Okan Kurtulan | Göztepe | 7 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

24- Ahmetcan Kaplan | NEC Nijmegen | 7 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

23- Başar Önal | Lille | 7 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı?

22- Berkay Yılmaz | Freiburg | 7 milyon euro