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En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig'in eski yıldızı şaşırttı

Dünya futbolunun en iyi bedelsiz transferleri sıralandı. Give Me Sport tarafından hazırlanan listede, Süper Lig'in eski yıldızı da kendisine yer buldu. Bedava gerçekleşen transferler dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 29.09.2026 19:25 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 19:26
En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

Futbolda kulüpler transfer çalışmalarında çok sayıda hamlede bulunuyor. Ödenen rekor bonservislerin yanında bedelsiz olarak transfer olan yıldızlar da ön plana çıkıyor. Give Me Sport, futbol tarihinin en iyi 20 bedelsiz transferini hazırladı. İşte o transferler…

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

20- Leon Goretzka | Bayern Münih | 2018

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

19- Jesus Navas | Sevilla | 2017

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En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

18- Juninho | Olimpik Lyon | 2000

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

17- Cafu | Milan | 2003

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

16- Joel Matip | Liverpool | 2016

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

15- Zlatan Ibrahimovic | Manchester United | 2016

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

14- David Alaba | Real Madrid | 2021

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

13- Jay Jay Okocha | Bolton Wanderers | 2002

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

12- Thiago Silva | Chelsea | 2020

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

11- James Milner | Liverpool | 2015

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

10- Michael Ballack | Chelsea | 2006

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

9- Andrea Pirlo | Juventus | 2011

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

8- Esteban Cambiasso | Inter | 2004

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

7- Steve McManaman | Real Madrid | 1999

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

6- Paul Pogba | Juventus | 2012

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

5- Luis Enrique | Barcelona | 1996

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

4- Sol Campbell | Arsenal | 2001

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

3- Robert Lewandowski | Bayern Münih | 2014

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

2- Kylian Mbappe | Real Madrid | 2024

En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

1- Lionel Messi | Paris Saint Germain | 2021

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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