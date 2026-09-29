En iyi 20 bedava transfer açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızı şaşırttı

Futbolda kulüpler transfer çalışmalarında çok sayıda hamlede bulunuyor. Ödenen rekor bonservislerin yanında bedelsiz olarak transfer olan yıldızlar da ön plana çıkıyor. Give Me Sport, futbol tarihinin en iyi 20 bedelsiz transferini hazırladı. İşte o transferler… 20- Leon Goretzka | Bayern Münih | 2018 19- Jesus Navas | Sevilla | 2017 18- Juninho | Olimpik Lyon | 2000 17- Cafu | Milan | 2003 16- Joel Matip | Liverpool | 2016 15- Zlatan Ibrahimovic | Manchester United | 2016 14- David Alaba | Real Madrid | 2021 13- Jay Jay Okocha | Bolton Wanderers | 2002 12- Thiago Silva | Chelsea | 2020 11- James Milner | Liverpool | 2015 10- Michael Ballack | Chelsea | 2006 9- Andrea Pirlo | Juventus | 2011 8- Esteban Cambiasso | Inter | 2004 7- Steve McManaman | Real Madrid | 1999 6- Paul Pogba | Juventus | 2012 5- Luis Enrique | Barcelona | 1996 4- Sol Campbell | Arsenal | 2001 3- Robert Lewandowski | Bayern Münih | 2014 2- Kylian Mbappe | Real Madrid | 2024 1- Lionel Messi | Paris Saint Germain | 2021