Enes Ünal’dan Montella sözleri! ‘Futbol bana ikinci bir şans verdi’

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal, düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kamp dönemi ile ilgili Enes Ünal, 'Kısa bir kamptı, güzel geçti. Hocamızla toplantılar yaptık, yarın da çıkıp elimizden geleni yapmaya çalışacağız' dedi. Uzun süre sonra Milli Takım'a geri dönen Enes Ünal, 'Milli Takım'a geri döndüğüm için mutluyum, bizim için hizmet yeridir. Çağrılır veya çağrılmalıyız ama gönlümüz her zaman burayla' ifadelerini kullandı. 'HİÇBİR PİŞMANLIĞIM YOK' Kariyerine dair Enes Ünal, 'Futbolda şöyle bir şey var. 16-17 yaşında Wonderkid hani çok beklenti olan bir oyuncu olarak çıkıp 18 yaşında Manchester City'ye genç bir oyuncu olarak transfer olunca beklentiler tabii dünyanın en iyi takımları oluyor. O seviyede olman yoksa başarısız olduğunu düşünülüyor. Ben kariyerimi böyle görmüyorum. Hiçbir zaman için mücadeleden vazgeçmedim. Düşüşler yaşadım, çıkışlar yaşadım, sakatlıklar yaşadım. Bu benim kariyerimin bir parçasıydı, hayatımın bir parçasıydı. Ve hiçbir şeyden, hiçbir pişmanlığım yok. Ve elimden gelen her şeyi, elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım her zaman. Ve bugün 29 yaşındayım, burada önünüzde oturuyorum. Ve tekrar Milli Takım'da olduğum için çok gururluyum.' Enes Ünal şu şekilde devam etti: 'Benim için kariyer zirvesi. Ve inşallah yeni bir sayfa oluyor benim için. Çünkü futbol bana ikinci bir şans verdi diye düşünüyorum. Son üç yılda yaşadığım sakatlıklardan sonra. Ve bunu da lehime çevirmek için, başarılı olmak için bu yolda elimden gelen en iyisini yapacağım tekrar.' Vincenzo Montella'nın kendisini Milli Takım'a davet etmemesine dair soruya Enes Ünal, 'Şöyle bir şey var tabii ki beklentiniz oluyor. Sonuçta sezonu iyi başlamıştım. Tekrar oynamaya başlamıştım uzun süre sonra. Ama dediğim gibi burası bir hizmet yeri. Bir patron var, hocamız, bizim liderimiz. Şu an Sergen hocamız var. Daha önce Montella vardı. Ve Montella hocamızla da gayet iyi bir iletişimimiz vardı. O iletişim hiçbir zaman için kopmadı. O gün öyle bir tercih yaptı. Ve buna da saygı duyuyorum. O daha çok farklı bir şekilde oynamak istiyordu. Ve belki beni tam hazır görmemişti o sakatlıklardan çıkarken. Ona da saygı duyuyorum. Bugün burada olduğum için mutluyum' cevabını verdi.