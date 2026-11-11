Enes Ünal’dan Montella sözleri! ‘Futbol bana ikinci bir şans verdi’

Vincenzo Montella'nın kendisini Milli Takım'a davet etmemesine dair soruya Enes Ünal, "Şöyle bir şey var tabii ki beklentiniz oluyor. Sonuçta sezonu iyi başlamıştım. Tekrar oynamaya başlamıştım uzun süre sonra. Ama dediğim gibi burası bir hizmet yeri. Bir patron var, hocamız, bizim liderimiz. Şu an Sergen hocamız var. Daha önce Montella vardı. Ve Montella hocamızla da gayet iyi bir iletişimimiz vardı. O iletişim hiçbir zaman için kopmadı. O gün öyle bir tercih yaptı. Ve buna da saygı duyuyorum. O daha çok farklı bir şekilde oynamak istiyordu. Ve belki beni tam hazır görmemişti o sakatlıklardan çıkarken. Ona da saygı duyuyorum. Bugün burada olduğum için mutluyum" cevabını verdi.