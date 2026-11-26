Premier Lig devi Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Gary Neville, Erling Haaland'ın Real Madrid'e transfer olmasını beklediğini dile getirdi. Gary Neville bu transfer için tarih vererek ön plana çıktı. 'EN GEÇ 18 AY İÇİNDE' Gary Neville açıklamasında, 'Bence Erling Haaland en geç 18 ay içinde, belki de sezon sonunda Real Madrid'e gidecek' dedi. Vinicius Junior'ın Real Madrid'den ayrılacağını belirten Gary Neville, 'Vinicius'un Real Madrid'den ayrılacağını, Mbappe'nin sol kanada geçeceğini ve Haaland'ın da Real Madrid'in santrforu olacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı. Gary Neville son olarak, 'Florentino Perez, dünyanın en iyi oyuncularını transfer ediyor. Erling Haaland'ın önümüzdeki 18 ay içinde Real Madrid'in futbolcusu olacağından eminim' sözlerini dile getirdi. 14 GOLE KATKI SAĞLADI Erling Haaland, bu sezon Manchester City'de 16 maça çıktı ve 14 gol sevinci yaşadı. Norveçli golcünün, Manchester City ile olan sözleşmesi 2034'te sona erecek. Erling Haaland'ın güncel piyasa değeri 220 milyon Euro olarak gösteriliyor. 60 MİLYON EURO'YA GELDİ Manchester City, 2022-2023 sezonu başında Erling Haaland için Borussia Dortmund'a 60 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.