Trend
Galeri
Trend Spor
Ersun Yanal’dan A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe sözleri! ‘Arda Güler yeteneğini kanıtladı’
Ersun Yanal’dan A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe sözleri! ‘Arda Güler yeteneğini kanıtladı’
Teknik direktör Ersun Yanal, 2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı'nı SABAH Spor için analiz etti. Fatih Doğan'ın sorularını cevaplayan Ersun Yanal, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken sözler dile getirdi.
Giriş Tarihi: 08.06.2026 23:14
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 07:03