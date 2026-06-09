Ertuğrul Doğan A Spor’da transferi açıkladı! “20 milyon euro teklif geldi”

"Onana'nın kalacağını düşünüyorum. Maddi konularda istediği rakamı verdik. Taraftar da seviyor. Biz de seviyoruz. Çok kaliteli de bir insan. Takıma çok sahip çıkan birisi. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. O da Trabzon'u sevdi. Ben böyle bir ilgiyi kolay kolay dünyanın başka yerinde bulacağını düşünmüyorum."