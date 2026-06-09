Ertuğrul Doğan A Spor’da transferi açıkladı! “20 milyon euro teklif geldi”

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İŞTE O AÇIKLAMALAR… 'Taraftarın yıldız oyuncu beklentisi var. Biz de Fatih Tekke ne diyorsa onu almak istiyoruz. Konuştuğumuz oyuncular var. Yakın zamanda borç yükünden kurtulacağımız için hocamız yıldız bir transfer isterse gerekeni yaparız. 'Haziran ayının başındayız transferin 8'ini bitirdik, inşallah bir 4 transfer daha yapmayı planlıyoruz.' 'Onana'nın kalacağını düşünüyorum. Maddi konularda istediği rakamı verdik. Taraftar da seviyor. Biz de seviyoruz. Çok kaliteli de bir insan. Takıma çok sahip çıkan birisi. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. O da Trabzon'u sevdi. Ben böyle bir ilgiyi kolay kolay dünyanın başka yerinde bulacağını düşünmüyorum.' 'Onuachu için 20 milyon euro'ya yakın bir teklif geldi, kabul etmedik.'