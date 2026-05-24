Ertuğrul Doğan ayrılığa izin vermiyor! “Seni bırakmayız”

Antalya'da Konyaspor'u mağlup ederek 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'da maç sonu coşku tavan yaptı. Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girerek büyük bir sevinç yaşayan başkan Ertuğrul Doğan, yeni sezon için hiç vakit kaybetmedi ve saha içinde hemen transfer çalışmalarına başladı. Soluğu kiralık sözleşmesi bitecek olan başarılı kalecisi Andre Onana'nın yanında alan Doğan, 'Kaliteni bir kez daha gösterdin. Bu coşkunun daha fazlasını yaşamak istiyorsan takımda kalmalısın. Bizim için çok önemli bir oyuncusun. Seni kesinlikle bırakmak istemiyoruz' dedi. 'KALMAK İSTERSE ÇÖZÜM BULURUZ' Basın mensuplarına da 'Onana, Trabzon'da şu anda mutlu. Onu çok seviyoruz. Kalmak isterse rakam konusunda çözüm buluruz. Onana gibi bir karaktere Trabzonspor'un ihtiyacı var' diyen Doğan, transfer için ateşi yaktı. Bu arada yönetim, 30 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi için Manchester United ile resmi temasları önümüzdeki hafta hızlandıracak. Bordo-mavililerin, Onana'nın kalması için gereken tüm hamlelerin yapılması konusunda kararlı olduğu öğrenildi.