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Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin istifasının perde arkasını anlattı! 'Kararı bize danışmadan verdi'
Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin istifasının perde arkasını anlattı! "Kararı bize danışmadan verdi"
Son dakika haberleri: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, Fatih Tekke'nin istifa sürecine de değindi. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 16.09.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 12:31