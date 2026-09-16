Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin istifasının perde arkasını anlattı! "Kararı bize danışmadan verdi"

Daha sonra yeni transfer dönemi ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'un hedefi şampiyon olmaktır. Koltuktaki ismin de amacının bu olması lazım. Sizin bildiğinizden farklı bir şey biz de bilmiyoruz açıkçası. Maçın ardından gelen bir bildirimle öğrendik. Şaşırmıştık bu karar verilince de. Aradık fakat ulaşamadık hocamıza. Trabzonspor uçağı havadayken ben istifasının kabul edilmediğini söyledim. Daha sonra kendisiyle bir görüşmem oldu. Bunun yönetiminin bu olamayacağını söyledim. Hoca da bunu kabul etti. Yeniden konuşmaya başladık fakat Amed maçında alınan mağlubiyet sonrası hocanın istifa haberi geldi tekrar.