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Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin istifasının perde arkasını anlattı! "Kararı bize danışmadan verdi"

Son dakika haberleri: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, Fatih Tekke'nin istifa sürecine de değindi. İşte o açıklamalar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 16.09.2026 12:09 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 12:31
Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke’nin istifasının perde arkasını anlattı! Kararı bize danışmadan verdi

Trabzonspor Kulübü Ertuğrul Doğan, A Spor ekranlarında gündeme dair çok özel açıklamalarda bulundu. Doğan, geride bıraktığımız süreçte yolların ayrıldığı Fatih Tekke'nin istifa sürecine dair de konuştu...

Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke’nin istifasının perde arkasını anlattı! Kararı bize danışmadan verdi

"BİZİM DE AKLIMIZDAKİ BİR DURUM DEĞİLDİ"

Bizim de aklımızdaki bir durum değildi. 4-5 yıllık bir planlamamız vardı. Trabzonspor için başarı tabii ki şampiyonluktur fakat başarılı bir sezon geçirmiştik önceki sezona baktığımızda. Genç oyuncuların gelişiminde büyük katkı sağladı. Hem maddi hem manevi olarak güzel katkıları oldu. Her gittiğim yerde de kendisine teşekkür ettim.

Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke’nin istifasının perde arkasını anlattı! Kararı bize danışmadan verdi

Daha sonra yeni transfer dönemi ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'un hedefi şampiyon olmaktır. Koltuktaki ismin de amacının bu olması lazım. Sizin bildiğinizden farklı bir şey biz de bilmiyoruz açıkçası. Maçın ardından gelen bir bildirimle öğrendik. Şaşırmıştık bu karar verilince de. Aradık fakat ulaşamadık hocamıza. Trabzonspor uçağı havadayken ben istifasının kabul edilmediğini söyledim. Daha sonra kendisiyle bir görüşmem oldu. Bunun yönetiminin bu olamayacağını söyledim. Hoca da bunu kabul etti. Yeniden konuşmaya başladık fakat Amed maçında alınan mağlubiyet sonrası hocanın istifa haberi geldi tekrar.

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Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke’nin istifasının perde arkasını anlattı! Kararı bize danışmadan verdi

"KENDİSİNE KIRGINLIĞIM VAR"

Fatih Hoca hakkında düşüncelerim sabit. Bence Türk futbol tarihinin en önemli golcüsüydü. Trabzonspor'a da büyük katkı sağladı fakat kendisi böyle bir kararı bize bildirmeden verdi. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Fatih Hoca'nın kurduğu cümleleri bana farklı biri söyleseydi, kalmasını da istemezdim."

Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke’nin istifasının perde arkasını anlattı! Kararı bize danışmadan verdi

"TEK TARAFLI BİR KARARDI"

İnsanların hataları olabilir ama biz elimizden geldiğince Fatih Tekke'ye destek verdik. Bir kupa alınmasına vesile oldu, genç oyunculara katkı sağladı ve kulübe maddi açıdan oyuncu satışı vesilesiyle kazandırdı fakat kendisine kırgınlığım var. Kimseyle bir bilgi alışverişi yoktu. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Trabzonspor'a önemli hizmetler verdi, büyük bir Trabzonsporludur. İstifa kararı tek taraflı bir karardı.

Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke’nin istifasının perde arkasını anlattı! Kararı bize danışmadan verdi
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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