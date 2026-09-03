Ertuğrul Doğan gece yarısı A Spor’a açıkladı! Fatih Terim gündemde mi?

"Şampiyon hocalarımız var; Şenol Güneş, Abdullah Avcı ama bizim böyle bir gündemimiz yok. Arda Turan zaten bir takımın başında, dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın bu bahsi geçen isimlerle görüşmesi yok."