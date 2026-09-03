Trend Galeri Trend Spor Ertuğrul Doğan gece yarısı A Spor’a açıkladı! Fatih Terim gündemde mi?

Ertuğrul Doğan gece yarısı A Spor’a açıkladı! Fatih Terim gündemde mi?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, göreve gelecek yeni teknik direktörle alakalı olarak, "Teknik direktör konusu önemli bir konu. Hata yapma şansımız hiç yok." dedi.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 03.09.2026 06:23 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 07:05
Ertuğrul Doğan gece yarısı A Spor’a açıkladı! Fatih Terim gündemde mi?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin ardından göreve gelecek isim konusuna da değindi.

Ertuğrul Doğan gece yarısı A Spor’a açıkladı! Fatih Terim gündemde mi?

Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Onuachu'nun ayrılması gündemi yok. Bu ligin gol kralı, öyle bir durum söz konusu değil."

Ertuğrul Doğan gece yarısı A Spor’a açıkladı! Fatih Terim gündemde mi?

FATİH TERİM GÜNDEMDE Mİ?

"Böyle bir olay yaşayacağımızı düşünmedik, sürpriz oldu. Bu yüzden hoca planlaması yoktu. Çok isimler çıkıyor; Conte deniyor ama hayatımda kendisiyle görüşmedim, tanışmıyoruz bile. Fatih Terim geçiyor ama gündemde yok."

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Ertuğrul Doğan gece yarısı A Spor’a açıkladı! Fatih Terim gündemde mi?

"Şampiyon hocalarımız var; Şenol Güneş, Abdullah Avcı ama bizim böyle bir gündemimiz yok. Arda Turan zaten bir takımın başında, dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın bu bahsi geçen isimlerle görüşmesi yok."

Ertuğrul Doğan gece yarısı A Spor’a açıkladı! Fatih Terim gündemde mi?

"Durumu değerlendiriyoruz, ne yapabiliriz diye. Gelecek hocanın başarısız olma şansı yok. Dolayısıyla ciddi olarak düşünüyoruz, hata yapmamamız lazım."

Ertuğrul Doğan gece yarısı A Spor’a açıkladı! Fatih Terim gündemde mi?

"Benim taraftara mahcubiyetim hâlâ bitmedi. Geçen sene kupa aldık ama bugün yarın olacak bir konu değil. Hoca konusu… Hatasız bir karar vereceğiz."

Ertuğrul Doğan gece yarısı A Spor’a açıkladı! Fatih Terim gündemde mi?

"Transferde önümüzdeki günlerde Türkiye içinden bir şeyler daha yaşanabilir. Eksikler neyse her şekilde tamamlanacak. Trabzonspor taraftarına sadece şunu diyemem; genç oyuncu alacağım, sonra satacağım. Bu takım yarışmak zorunda, kupa almak zorunda. Artık bu takım Konferans Ligi'nde derece yapmak zorunda."

Ertuğrul Doğan gece yarısı A Spor’a açıkladı! Fatih Terim gündemde mi?

YABANCI MI OLACAK?

Trabzonspor'un teknik direktörü yerli mi yoksa yabancı mı olacak?

"Yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor. Bizim de çalışmalarımız o yönde. Bahsi geçen yerli isimlerle bizim bir görüşmemiz yok. Görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız ve takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var."

Ertuğrul Doğan gece yarısı A Spor’a açıkladı! Fatih Terim gündemde mi?

"Franculino Dju, izleme ekibinin ilk sırasındaydı. Transferin Avrupa'da kapanmasının ardından daha makul şartlarla oyuncuyu bünyemize kattık. İnşallah Trabzonspor'da çok başarılı olacak."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ERTUĞRUL DOĞAN #FATİH TERİM #TRABZONSPOR #A SPOR