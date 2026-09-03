Ertuğrul Doğan gece yarısı A Spor’a açıkladı! Fatih Terim gündemde mi?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin ardından göreve gelecek isim konusuna da değindi. Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Onuachu'nun ayrılması gündemi yok. Bu ligin gol kralı, öyle bir durum söz konusu değil.' FATİH TERİM GÜNDEMDE Mİ? 'Böyle bir olay yaşayacağımızı düşünmedik, sürpriz oldu. Bu yüzden hoca planlaması yoktu. Çok isimler çıkıyor; Conte deniyor ama hayatımda kendisiyle görüşmedim, tanışmıyoruz bile. Fatih Terim geçiyor ama gündemde yok.' 'Şampiyon hocalarımız var; Şenol Güneş, Abdullah Avcı ama bizim böyle bir gündemimiz yok. Arda Turan zaten bir takımın başında, dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın bu bahsi geçen isimlerle görüşmesi yok.' 'Durumu değerlendiriyoruz, ne yapabiliriz diye. Gelecek hocanın başarısız olma şansı yok. Dolayısıyla ciddi olarak düşünüyoruz, hata yapmamamız lazım.' 'Benim taraftara mahcubiyetim hâlâ bitmedi. Geçen sene kupa aldık ama bugün yarın olacak bir konu değil. Hoca konusu... Hatasız bir karar vereceğiz.' 'Transferde önümüzdeki günlerde Türkiye içinden bir şeyler daha yaşanabilir. Eksikler neyse her şekilde tamamlanacak. Trabzonspor taraftarına sadece şunu diyemem; genç oyuncu alacağım, sonra satacağım. Bu takım yarışmak zorunda, kupa almak zorunda. Artık bu takım Konferans Ligi'nde derece yapmak zorunda.' YABANCI MI OLACAK? Trabzonspor'un teknik direktörü yerli mi yoksa yabancı mı olacak? 'Yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor. Bizim de çalışmalarımız o yönde. Bahsi geçen yerli isimlerle bizim bir görüşmemiz yok. Görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız ve takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var.' 'Franculino Dju, izleme ekibinin ilk sırasındaydı. Transferin Avrupa'da kapanmasının ardından daha makul şartlarla oyuncuyu bünyemize kattık. İnşallah Trabzonspor'da çok başarılı olacak.'