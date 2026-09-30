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Ertuğrul Doğan'dan bahis açıklaması: "Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz"| 448 yönetici PFDK'ya sevk edildi

SON DAKİKA | Türkiye Futbol Federasyonu, Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yılda görev yapmış 448 kişiyi "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti. Söz konusu listede adı geçen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Doğan, "Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yok" ifadelerini kullandı. İşte sıcak gelişmenin detayları...

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Giriş Tarihi: 30.09.2026 17:45 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 18:30
Ertuğrul Doğan’dan bahis açıklaması: Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz| 448 yönetici PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen şahıslar açıklandı.

Ertuğrul Doğan’dan bahis açıklaması: Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz| 448 yönetici PFDK’ya sevk edildi

Toplamda 448 yönetici, bahis nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Listede adı yer alan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalar yaptı.

Ertuğrul Doğan’dan bahis açıklaması: Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz| 448 yönetici PFDK’ya sevk edildi

"HEPSİNİN KARAKTERİNE KEFİLİM"

Geçmişte bahis şirketlerinin kulüplere sponsor olduğunu hatırlatan Doğan, "Burada eski ve yönetici arkadaşlarımız var. Hepsi düzgün ve karakterli arkadaşlar. Hepsinin karakterine kefilim." dedi.

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Ertuğrul Doğan’dan bahis açıklaması: Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz| 448 yönetici PFDK’ya sevk edildi

"HESABIMI KAPATMIŞTIM"

Doğan, konuyla ilgili daha önce gerekli makamlara bilgi verdiğini belirterek, "Daha önce konuştuk ve gerekli makamlara da bilgi verdim. Daha önce kapanmış hesabım vardı. Bu şirketler, kulüplerin sponsoruydu ve lansmanlar yapıldı. Kimse buradan sıkıntı geleceğini düşünmedi. TFF böyle düşünmüş." şeklinde konuştu.

Ertuğrul Doğan’dan bahis açıklaması: Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz| 448 yönetici PFDK’ya sevk edildi

Bahis hesabının yıllar öncesine dayandığını ve olaylar gündeme gelmeden önce kapatıldığını söyleyen Doğan, savunma vereceklerini ifade etti.

Ertuğrul Doğan’dan bahis açıklaması: Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz| 448 yönetici PFDK’ya sevk edildi

"HATAMIZ OLDUYSA AFFOLA AMA HATAMIZ YOK"

Trabzonspor Başkanı, "Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yok. Diğer kulüplerdeki arkadaşlarımızı da tanıyorum. Önceki yıllarda böyle gündemler yoktu ve insanlar hesap açtı. Yıllar öncesine dayanıyor. Olaylardan önce de hesabım kapandı. Böyle bir şey başımıza geldi ve savunma vereceğiz. Art niyeti olan kimse, resmi hesap açıp orada bunlarla oluşmaz. Başa gelende hayır vardır. Bu herkese ders olsun, bize de... ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan’dan bahis açıklaması: Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz| 448 yönetici PFDK’ya sevk edildi

Ertuğrul Doğan, TFF'nin art niyetli olduğunu düşünmek istemediklerini belirterek, yöneticilerin prosedürlere daha dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Doğan, "Problem yok, TFF'nin de art niyetli olduğunu düşünmek istemiyoruz. Bizim de hatamız var. O prosedürleri daha dikkatli okumak lazım. Bu yöneticilerin hepsi TFF'ye davet edildi. TFF'de çalışan arkadaşlarımız var. Bu markaların adları liglere verildi." sözlerini sarf etti.

Ertuğrul Doğan’dan bahis açıklaması: Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz| 448 yönetici PFDK’ya sevk edildi

"1 CM BİLE GERİ ADIM YOK"

Gündemin Trabzonspor ve Türk futbolu açısından başka konulara odaklanmasını istediğini belirten Doğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Keşke böyle bir şey ile gündem meşgul olmasaydı. Trabzonspor'un çıkarları için, Türk futbolunun çıkarları için konuşmaya devam edeceğiz. 1 cm bile geri adım yok."

Ertuğrul Doğan’dan bahis açıklaması: Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz| 448 yönetici PFDK’ya sevk edildi

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yöneticilik yapan / yapmış isimlerden bahis sebebiyle PFDK'ya sevk edilen yöneticiler:

Ertuğrul Doğan’dan bahis açıklaması: Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz| 448 yönetici PFDK’ya sevk edildi

BEŞİKTAŞ'TAN 10 KİŞİ

Beşiktaş: Hakan Daltaban, Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy, Serhan Çetinsaya

Ertuğrul Doğan’dan bahis açıklaması: Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz| 448 yönetici PFDK’ya sevk edildi

FENERBAHÇE'DEN 3 KİŞİ

Fenerbahçe: Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer

Ertuğrul Doğan’dan bahis açıklaması: Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz| 448 yönetici PFDK’ya sevk edildi

GALATASARAY'DAN 5 İSİM LİSTEDE

Galatasaray: Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş, Hüseyin Ural Aküzüm

Ertuğrul Doğan’dan bahis açıklaması: Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz| 448 yönetici PFDK’ya sevk edildi

Trabzonspor: Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Abdulkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Köz, İbrahim Şahinkaya, Ceyhun Eskici

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ERTUĞRUL DOĞAN #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #SÜPER LİG #TRABZONSPOR KULÜBÜ #A SPOR