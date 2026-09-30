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Ertuğrul Doğan'dan bahis açıklaması: 'Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz'| 448 yönetici PFDK'ya sevk edildi
Ertuğrul Doğan'dan bahis açıklaması: "Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz"| 448 yönetici PFDK'ya sevk edildi
SON DAKİKA | Türkiye Futbol Federasyonu, Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yılda görev yapmış 448 kişiyi "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti. Söz konusu listede adı geçen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Doğan, "Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yok" ifadelerini kullandı. İşte sıcak gelişmenin detayları...
Giriş Tarihi: 30.09.2026 17:45
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 18:30