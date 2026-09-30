Ertuğrul Doğan'dan bahis açıklaması: "Bir hatamız yok, savunmamızı vereceğiz"| 448 yönetici PFDK'ya sevk edildi

"HATAMIZ OLDUYSA AFFOLA AMA HATAMIZ YOK"

Trabzonspor Başkanı, "Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yok. Diğer kulüplerdeki arkadaşlarımızı da tanıyorum. Önceki yıllarda böyle gündemler yoktu ve insanlar hesap açtı. Yıllar öncesine dayanıyor. Olaylardan önce de hesabım kapandı. Böyle bir şey başımıza geldi ve savunma vereceğiz. Art niyeti olan kimse, resmi hesap açıp orada bunlarla oluşmaz. Başa gelende hayır vardır. Bu herkese ders olsun, bize de... ifadelerini kullandı.