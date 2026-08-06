Ertuğrul Doğan’dan Muhammed Salah itirafı! ‘Dört katı teklif aldı’

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı yıldız Muhammed Salah için düzenlenen imza töreninin ardından konuştu. İmza törenine dair Ertuğrul Doğan, 'Uzun yıllardır Türkiye ve Avrupa'da pek görülmeyen bir imza töreni oldu. Taraftarımıza teşekkür ederim' dedi. Muhammed Salah'ın takımla birlikte ilk antrenmana çıkması hakkında Ertuğrul Doğan, 'Bugün antrenmandaydım, çok pozitif bir hava var. Salah da çok mütevazi bir insan olduğunu belli etmişti ama takım içerisinde görünce mutlu oldum. Trabzonspor için çok iyi olacaktır. Ben buna inanıyorum' ifadelerini kullandı. 'MUCI'YE TEŞEKKÜR EDERİM' 10 numaralı formayı Muhammed Salah'a veren Ernest Muçi'ye değinen Ertuğrul Doğan, 'Muçi'ye teşekkür ederim. Kendiliğinden gelip forma numarasını Salah'a vermesi çok önemli bir duruştu. Kendi kendisine böyle bir şey yapması bizi duygulandırdı. Ona da buradan çok teşekkür ederim' şeklinde konuştu. Muhammed Salah ile yaptığı konuşmadan bahseden Ertuğrul Doğan, 'Salah'a hayatı boyunca yaşamadığı bir sevgiyi göreceğini söylemiştim. İstanbul'daki karşılamadan sonra 'İnanamadım' demişti. 'Trabzon'u gör' demiştim. 'İyi ki beni buraya getirdiniz' dedi' açıklamasını yaptı. 'KOMBİNELERİ BİTİRELİM' Trabzonspor taraftarına seslenen Ertuğrul Doğan, 'Herkes 'Trabzonspor oradan destek aldı. O, sponsor oldu' diyor. Kimsenin sponsor olduğu yok. Kombine satışlarındaki artıştan dolayı taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugün, yarın kombineleri bitirelim. Ricam bu. Bize de bir mesaj olur. Biz de o mesajı alıp gerekeni yaparız' dedi. Maliyet üzerinden yapılan yorumların hatırlatılması sonrası Ertuğrul Doğan, 'İstanbul takımları alınca bunlar konuşulmuyor, biz alınca konuşuluyor. Farklı bir şey söylemek istemiyorum bu camialara. Gereksiz konuşmalar. Geçen yılla birlikte 100 milyon euronun üzerinde satış yaptık. 100 milyon euro satış yapan bir takım, istediği oyuncuyu alabilir. İstesem, satabileceğim bir o kadar daha oyuncum var. Herkes bir şey uyduruyor. Sosyal medya, sallamanın sonu olmayan bir yer. Kimin konuştuğu da önemli. Herkese cevap vermemek gerekiyor' ifadelerini kullandı. 'VERDİĞİMİZ ÜCRETİN DÖRT KATI' Muhammed Salah'ın başka teklifler aldığını belirten Ertuğrul Doğan, 'Salah gibi bir futbolcuyu parayla ikna edip Trabzon'a getiremezsiniz. Dün akşam bize bir kontrat gösterdi. Bizim verdiğimiz ücretin dört katı. Salah'ın niyeti bu heyecanı ve sevgiyi yaşamaktı. Eski oyuncumuz Trezeguet direkt her gün konuşarak bize yardımcı oldu, sağ olsun. Salah, Trabzon'daki heyecanı ve tutkuyu araştırdıktan sonra buraya gelmek istedi. Bizim açımızdan ciddi bir rakam verdik ama Salah açısından öyle değil. Verdiğimiz ücret, Salah'ın her yerde bulabileceği bir ücret' şeklinde konuştu. Santrfor transferi ile ilgili Ertuğrul Doğan, 'Transfer hakkında konuşmuyoruz. Alabileceğimiz en iyi oyuncuyu getirmeye çalışacağız. Görüşmelerimiz var, devam ediyor ama bu konu hakkında bilgi vermem doğru olmaz. En iyisini getirmeye çalışıyoruz' dedi.