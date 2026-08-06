Ertuğrul Doğan’dan Muhammed Salah itirafı! ‘Dört katı teklif aldı’

Maliyet üzerinden yapılan yorumların hatırlatılması sonrası Ertuğrul Doğan, "İstanbul takımları alınca bunlar konuşulmuyor, biz alınca konuşuluyor. Farklı bir şey söylemek istemiyorum bu camialara. Gereksiz konuşmalar. Geçen yılla birlikte 100 milyon euronun üzerinde satış yaptık. 100 milyon euro satış yapan bir takım, istediği oyuncuyu alabilir. İstesem, satabileceğim bir o kadar daha oyuncum var. Herkes bir şey uyduruyor. Sosyal medya, sallamanın sonu olmayan bir yer. Kimin konuştuğu da önemli. Herkese cevap vermemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.