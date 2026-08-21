Trend
Galeri
Trend Spor
Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk'tan 11 kararı...
Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk'tan 11 kararı...
Süper Lig'e Çorum FK beraberliği ile başlayan Galatasaray, Erzurumspor FK'ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3 puanla ayrılarak taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk 11 kararını verdi. Peki Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.08.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 09:36