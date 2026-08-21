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Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk'tan 11 kararı...

Süper Lig'e Çorum FK beraberliği ile başlayan Galatasaray, Erzurumspor FK'ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3 puanla ayrılarak taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk 11 kararını verdi. Peki Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 21.08.2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 09:36
Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk’tan 11 kararı...

Trendyol Süper Lig'in 2.haftasının açılış maçında Galatasaray, ligin bir başka yeni ekibi Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk’tan 11 kararı...

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mübsaka beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk’tan 11 kararı...

Son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona iç sahada Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başladı.

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Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk’tan 11 kararı...

Beş sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK ise ilk hafta Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-0 yenildi.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk’tan 11 kararı...

Sarı-kırmızılı takım, zorlu deplasmanda geçen haftadaki Çorum FK maçının puan kaybını telafi etmeye çalışacak.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk’tan 11 kararı...

GEÇEN SEZONKİ TÜM MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

Geçen sezon dış sahadaki 17 lig maçında 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk’tan 11 kararı...

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 16 kez topu ağlarından çıkardı. Galatasaray, 2025-2026 sezonunda ligde Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya yenildi.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk’tan 11 kararı...

ERZURUMSPOR FK İLE 5. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Erzurumspor FK ile 5. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk’tan 11 kararı...

İki takım, ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk’tan 11 kararı...

GOL SAYILARI

Sarı-kırmızılı takım, 2020-2021 sezonunda ise dış sahadaki maçı 2-1 kazanırken, İstanbul'da da rakibini 2-0 yendi. Toplamda rakibinin ağlarını 6 kez havalandıran Galatasaray, 2 golü kalesinde gördü.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk’tan 11 kararı...

OKAN BURUK'TAN 11 KARARI

Mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'tan ilk 11'de değişiklik beklenmiyor.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk’tan 11 kararı...

Yeni transfer Ugochukwu yine kulübede oturacak, orta sahada Torreira ve Sara devam edecek. 10 numarada forma Yunus'ta kalacak.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk’tan 11 kararı...

MUHTEMEL 11'LER

ERZURUMSPOR FK: Orbanic, Orhan, Gerxhaliu, Yakup, Mujakic, Fernando, Rodriguez, Baiye, Sefa, Mustafa, Eren.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk’tan 11 kararı...

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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