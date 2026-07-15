Trend Galeri Trend Spor Eski Beşiktaşlı, Galatasaray yolcusu! Şartları araştırılıyor

Eski Beşiktaşlı, Galatasaray yolcusu! Şartları araştırılıyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın orta saha transferinde sürpriz bir ismi radarına aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Beşiktaş'ın eski futbolcusunu listesine eklediği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 15.07.2026 17:04 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 17:05
Eski Beşiktaşlı, Galatasaray yolcusu! Şartları araştırılıyor

Galatasaray'da kurmaylar, orta saha transferinde gündemine sürpriz bir ismi aldığı aktarıldı.

Eski Beşiktaşlı, Galatasaray yolcusu! Şartları araştırılıyor

Sarı-kırmızılıların, bu doğrultuda radarına Beşiktaş'ın eski yıldızını aldığı belirtildi.

Eski Beşiktaşlı, Galatasaray yolcusu! Şartları araştırılıyor

Galatasaray'ın genç oyuncunun şartlarını araştırdığı ifade edildi.

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Eski Beşiktaşlı, Galatasaray yolcusu! Şartları araştırılıyor

EMİRHAN İLKHAN GÜNDEMDE

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Torino'dan Emirhan İlkhan ile ilgilendiği kaydedildi.

Eski Beşiktaşlı, Galatasaray yolcusu! Şartları araştırılıyor

Sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki futbolcunun şartları için bir araştırma yaptığı belirtildi.

Eski Beşiktaşlı, Galatasaray yolcusu! Şartları araştırılıyor

Galatasaray'ın Emirhan İlkhan için Torino'ya henüz resmi bir teklif yapmadığı aktarıldı.

Eski Beşiktaşlı, Galatasaray yolcusu! Şartları araştırılıyor

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Emirhan İlkhan'ın Torino ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Eski Beşiktaşlı, Galatasaray yolcusu! Şartları araştırılıyor

Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Eski Beşiktaşlı, Galatasaray yolcusu! Şartları araştırılıyor

BEŞİKTAŞ'TA YETİŞTİ

Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan İlkhan ardından Torino'ya transfer oldu. Emirhan İlkhan, Sampdoria ve Başakşehir'de kiralık olarak forma giydi.

Eski Beşiktaşlı, Galatasaray yolcusu! Şartları araştırılıyor

Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın bir sonraki satışından yüzde 15 pay alacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #BEŞİKTAŞ #GALATASARAY #TRANSFER