Eski Beşiktaşlı, Galatasaray yolcusu! Şartları araştırılıyor

Galatasaray'da kurmaylar, orta saha transferinde gündemine sürpriz bir ismi aldığı aktarıldı. Sarı-kırmızılıların, bu doğrultuda radarına Beşiktaş'ın eski yıldızını aldığı belirtildi. Galatasaray'ın genç oyuncunun şartlarını araştırdığı ifade edildi. EMİRHAN İLKHAN GÜNDEMDE Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Torino'dan Emirhan İlkhan ile ilgilendiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki futbolcunun şartları için bir araştırma yaptığı belirtildi. Galatasaray'ın Emirhan İlkhan için Torino'ya henüz resmi bir teklif yapmadığı aktarıldı. SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK Emirhan İlkhan'ın Torino ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. BEŞİKTAŞ'TA YETİŞTİ Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan İlkhan ardından Torino'ya transfer oldu. Emirhan İlkhan, Sampdoria ve Başakşehir'de kiralık olarak forma giydi. Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın bir sonraki satışından yüzde 15 pay alacak.