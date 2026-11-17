Beşiktaş'ta milli arada transfer zirvesi gerçekleşti. Başkan Serdal Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen ve teknik direktör Vincenzo Italiano, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir toplantı yaptı, ara dönem için planlar revize edildi. Siyah-beyazlılarda bugüne kadar öncelik orta sahaya verilmiş, başkan Serdal Adalı da 'Joe Willock'u almak istiyoruz' açıklamasında bulunmuştu. ÖNCELİK STOPERE ÇEVRİLDİ Ancak takımın güncel durumu, yaşanan savunma problemleri önceliği stopere çevirdi. İkinci sıraya ise bir türlü verim alınamayan sağ kanat yazılırken, orta saha üçüncü basamağa yazıldı. KIM MIN JAE LİSTEDE Siyah-beyazlılar, savunmaya yoğunlaşırken tecrübeli adaylar arasında dikkat çeken isim Kim Min Jae... Bayern Münih'in Güney Koreli stoperinin takımındaki durumu net değil. Bu sezon rotasyonlu olarak oynayan 30 yaşındaki futbolcunun durumu yakından takip ediliyor. KARTAL'DAN YAKIN TAKİP Alman ekibi ile Kim Min Jae arasında veda durumu ortaya çıkarsa Beşiktaş'ın da devreye girmeyi düşündüğü belirtildi. Kim Min Jae, 2022'de Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon Euro'ya giderken sonrasında ise 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e geçti DİĞER HEDEF DE LIGT Manchester United'ın Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt ise listede yer edinen ikinci plandaki isim. 27 yaşındaki stoperin ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.