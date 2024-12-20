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Eski futbolcuların bu meslekleri görenleri şaşkına çeviriyor! Yeşil sahaların yıldızları bakın neler yapmış...

SPOR HABERİ: Futbolda kariyerinin sonlandıran futbolculardan bazıları teknik direktör olarak yoluna devam ediyor. Bazı futbolcular ise başka alanlara yönelerek yeni meslek sahibi oluyor. Futbolu bıraktıktan sonra farklı işlerle uğraşan bazı eski oyuncuları sizler için derledik. Kaladze'den Flamini'ye, Batistuta'dan Petr Cech'e işte efsane oyuncuların şaşırtan yeni meslekleri...

Giriş Tarihi: 20.12.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:47
Eski futbolcuların bu meslekleri görenleri şaşkına çeviriyor! Yeşil sahaların yıldızları bakın neler yapmış...

Futbolu bıraktıktan sonra farklı mesleklere yönelen efsane isimleri ve meslekerlini sizler için hazırladık. İşte herkesi şaşırtan o meslekler ve yöneldikleri sektörler...

Eski futbolcuların bu meslekleri görenleri şaşkına çeviriyor! Yeşil sahaların yıldızları bakın neler yapmış...

GABRIEL BATISTUTA - İNŞAAT

Eski futbolcuların bu meslekleri görenleri şaşkına çeviriyor! Yeşil sahaların yıldızları bakın neler yapmış...

THOMAS GRAVESEN - POKER OYUNCUSU

Eski futbolcuların bu meslekleri görenleri şaşkına çeviriyor! Yeşil sahaların yıldızları bakın neler yapmış...

BIXENTE LIZARAZU - JIU-JITSU

Eski futbolcuların bu meslekleri görenleri şaşkına çeviriyor! Yeşil sahaların yıldızları bakın neler yapmış...

TIM WIESE - WWE, PROFESYONEL GÜREŞ

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