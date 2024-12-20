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Eski futbolcuların bu meslekleri görenleri şaşkına çeviriyor! Yeşil sahaların yıldızları bakın neler yapmış...
Eski futbolcuların bu meslekleri görenleri şaşkına çeviriyor! Yeşil sahaların yıldızları bakın neler yapmış...
SPOR HABERİ: Futbolda kariyerinin sonlandıran futbolculardan bazıları teknik direktör olarak yoluna devam ediyor. Bazı futbolcular ise başka alanlara yönelerek yeni meslek sahibi oluyor. Futbolu bıraktıktan sonra farklı işlerle uğraşan bazı eski oyuncuları sizler için derledik. Kaladze'den Flamini'ye, Batistuta'dan Petr Cech'e işte efsane oyuncuların şaşırtan yeni meslekleri...
Giriş Tarihi: 20.12.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:47