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Eski futbolcuların bu meslekleri herkesi şaşırtıyor! Müzisyeninden pokercisine, inşaatçısından politikacısına...

Futbolu bıraktıktan sonra farklı işlerle uğraşan ve kimsenin tahmin etmediği mesleklere yönelen bazı eski oyuncuları sizler için bir araya getirdik. Futbol kariyerlerinde önemli başarılara imza atan ve yıllarca sahalarda mücadele eden bu yıldızların, kariyerlerini sonlandırdıktan sonra başka alanlara yöneldiği görülüyor. İşte efsane oyuncuların şaşırtan yeni meslekleri...

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Giriş Tarihi: 27.11.2024 19:12 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 19:12
Eski futbolcuların bu meslekleri herkesi şaşırtıyor! Müzisyeninden pokercisine, inşaatçısından politikacısına...

Futbolun efsane isimleri kariyerlerini sonlandırdıktan sonra farklı alanlara yöneliyor. Sizler için bazı efsane oyuncuların futbol kariyerleri sonrası seçtikleri meslekleri derledik. İşte herkesi şaşırtan o meslekler ve yöneldikleri sektörler...

Eski futbolcuların bu meslekleri herkesi şaşırtıyor! Müzisyeninden pokercisine, inşaatçısından politikacısına...

GABRIEL BATISTUTA - İNŞAAT

Eski futbolcuların bu meslekleri herkesi şaşırtıyor! Müzisyeninden pokercisine, inşaatçısından politikacısına...

THOMAS GRAVESEN - POKER OYUNCUSU

Eski futbolcuların bu meslekleri herkesi şaşırtıyor! Müzisyeninden pokercisine, inşaatçısından politikacısına...

BIXENTE LIZARAZU - JIU-JITSU

Eski futbolcuların bu meslekleri herkesi şaşırtıyor! Müzisyeninden pokercisine, inşaatçısından politikacısına...

TIM WIESE - WWE, PROFESYONEL GÜREŞ

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