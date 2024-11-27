Eski futbolcuların bu meslekleri herkesi şaşırtıyor! Müzisyeninden pokercisine, inşaatçısından politikacısına...
Futbolu bıraktıktan sonra farklı işlerle uğraşan ve kimsenin tahmin etmediği mesleklere yönelen bazı eski oyuncuları sizler için bir araya getirdik. Futbol kariyerlerinde önemli başarılara imza atan ve yıllarca sahalarda mücadele eden bu yıldızların, kariyerlerini sonlandırdıktan sonra başka alanlara yöneldiği görülüyor. İşte efsane oyuncuların şaşırtan yeni meslekleri...
Giriş Tarihi: 27.11.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 19:12