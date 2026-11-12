Trend Galeri Trend Spor Eski Galatasaraylı Fernando Muslera’dan emeklilik kararı! Veda tarihi belli oldu

Eski Galatasaraylı Fernando Muslera’dan emeklilik kararı! Veda tarihi belli oldu

Estudiantes forması giyen Fernando Muslera'dan futbola veda kararı geldi. Uruguaylı eldivenin, yeşil sahalara veda tarihi ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 12.11.2026 17:07
Eski Galatasaraylı Fernando Muslera’dan emeklilik kararı! Veda tarihi belli oldu

Galatasaray'ın unutulmaz kalecileri arasında yer alan Fernando Muslera çarpıcı bir karara imza attı.

Eski Galatasaraylı Fernando Muslera’dan emeklilik kararı! Veda tarihi belli oldu

Fernando Muslera'nın futbola veda etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Eski Galatasaraylı Fernando Muslera’dan emeklilik kararı! Veda tarihi belli oldu

40 yaşındaki kalecinin, emeklilik kararı aldığı öne sürüldü.

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Eski Galatasaraylı Fernando Muslera’dan emeklilik kararı! Veda tarihi belli oldu

EMEKLİ OLACAK

Espectador Deportes'i haberine göre; Fernando Muslera'nın Libertadores finaliyle futbola veda edeceği belirtildi.

Eski Galatasaraylı Fernando Muslera’dan emeklilik kararı! Veda tarihi belli oldu

28 Kasım'da oynanacak final maçı sonrası Fernando Muslera'nın eldivenlerini asacağı kaydedildi.

Eski Galatasaraylı Fernando Muslera’dan emeklilik kararı! Veda tarihi belli oldu

Estudiantes ile Palmeiras arasındaki dev müsaba Centenario Stadı'nda oynanacak.

Eski Galatasaraylı Fernando Muslera’dan emeklilik kararı! Veda tarihi belli oldu

UNUTULMAZ G.SARAY KARİYERİ

Fernando Muslera, 2011'de imza attığı Galatasaray'dan 2025'te ayrılmıştı.

Eski Galatasaraylı Fernando Muslera’dan emeklilik kararı! Veda tarihi belli oldu

40 yaşındaki kaleci, Galatasaray'da 551 kez şans bulmuş ve 191'inde kalesini gole kapatmıştı.

Eski Galatasaraylı Fernando Muslera’dan emeklilik kararı! Veda tarihi belli oldu

19 KUPA KAZANDI

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 14 yılda 19 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Eski Galatasaraylı Fernando Muslera’dan emeklilik kararı! Veda tarihi belli oldu

Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı formayla 8 Süper Lig, 6 Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FERNANDO MUSLERA #ESTUDİANTES #GALATASARAY