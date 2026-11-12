Eski Galatasaraylı Fernando Muslera’dan emeklilik kararı! Veda tarihi belli oldu

Galatasaray'ın unutulmaz kalecileri arasında yer alan Fernando Muslera çarpıcı bir karara imza attı. Fernando Muslera'nın futbola veda etmeye hazırlandığı öne sürüldü. 40 yaşındaki kalecinin, emeklilik kararı aldığı öne sürüldü. EMEKLİ OLACAK Espectador Deportes'i haberine göre; Fernando Muslera'nın Libertadores finaliyle futbola veda edeceği belirtildi. 28 Kasım'da oynanacak final maçı sonrası Fernando Muslera'nın eldivenlerini asacağı kaydedildi. Estudiantes ile Palmeiras arasındaki dev müsaba Centenario Stadı'nda oynanacak. UNUTULMAZ G.SARAY KARİYERİ Fernando Muslera, 2011'de imza attığı Galatasaray'dan 2025'te ayrılmıştı. 40 yaşındaki kaleci, Galatasaray'da 551 kez şans bulmuş ve 191'inde kalesini gole kapatmıştı. 19 KUPA KAZANDI Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 14 yılda 19 kupa kazanma başarısı gösterdi. Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı formayla 8 Süper Lig, 6 Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.