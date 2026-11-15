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EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri
EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansı sonrası EURO 2028 Elemeleri'nde kura çekiminde ikinci torbada yer almayı garantiledi. EURO 2028 Elemeleri kura çekimi öncesi A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri belli oldu.
Giriş Tarihi: 15.11.2026 17:26
Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 17:27