Trend Galeri Trend Spor EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansı sonrası EURO 2028 Elemeleri'nde kura çekiminde ikinci torbada yer almayı garantiledi. EURO 2028 Elemeleri kura çekimi öncesi A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri belli oldu.

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Giriş Tarihi: 15.11.2026 17:26 Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 17:27
EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekiminde ikinci torbada yer alacak.

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

UEFA Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlar sonrası, EURO 2028'de takımların yer alacakları torbaları sizler için derledik. İşte EURO 2028 torbaları…

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

1. TORBA

İspanya

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

Portekiz

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

Fransa

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

Hollanda

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

İngiltere

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

İtalya

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

Almanya

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

Danimarka

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

Belçika

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

Yunanistan

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

Norveç

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

Hırvatistan (Garantilemedi)

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

2. TORBA

Galler

Sırbistan

Türkiye

İsviçre

İsveç

Avusturya

Macaristan

Bosna Hersek

Kuzey İrlanda

Çekya (Garantilemedi)

Slovenya (Garantilemedi)

Kosova (Garantilemedi)

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

3. TORBA

İsrail

Gürcistan

Romanya

Kuzey Makedonya

Karadağ

Slovakya

Polonya

Ukrayna

İskoçya (Garantilemedi)

Kuzey İrlanda (Garantilemedi)

Arnavutluk (Garantilemedi)

İzlanda (Garantilemedi)

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

4. TORBA

Güney Kıbrıs

Faroe Adaları

Finlandiya

Moldova

Ermenistan

Bulgaristan

Lüksemburg

Kazakistan

Letonya

San Marino

Belarus (Garantilemedi)

Estonya (Garantilemedi)

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

5. TORBA

Malta

Azerbaycan

Litvanya

Andorra

Cebelitarık

Lihtenştayn

EURO 2028 Elemeleri torbaları belli oluyor! İşte A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

EURO 2028 Elemeleri kura çekimi 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #UEFA ULUSLAR LİGİ #A MİLLİ TAKIM #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #SERGEN YALÇIN