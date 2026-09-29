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EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

UEFA, 2028 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak 9 stadyumu açıkladı. Dev organizasyonda maçların oynanacağı stadyumların kapasiteleri belli oldu. En büyük stadyumun kapasitesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 29.09.2026 16:59 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 17:00