Trend Galeri Trend Spor EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

UEFA, 2028 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak 9 stadyumu açıkladı. Dev organizasyonda maçların oynanacağı stadyumların kapasiteleri belli oldu. En büyük stadyumun kapasitesi dikkat çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 29.09.2026 16:59 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 17:00
EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

UEFA Uluslar Ligi maçları devam erken gözler 2028 Avrupa Şampiyonası'na çevrildi. EURO 2028'e ev sahipliği yapacak stadyumlar belli oldu.

EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa düzenleyeceği 2028 Avrupa Şampiyonası'nda maçların oynanacağı stadyumlar şu şekilde…

EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

Birmingham | Villa Park | Kapasite: 48.000 (İngiltere)

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

Dublin | Dublin Arena | Kapasite: 50.000 (İrlanda)

EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

Newcastle | St. James Park | Kapasite: 50.000 (İngiltere)

EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

Liverpool | Everton Stadyumu | Kapasite: 50.000 (İngiltere)

EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

Glasgow | Hampden Park | Kapasite: 51.000 (İskoçya)

EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

Manchester | Manchester City Stadyumu | Kapasite: 58.000 (İngiltere)

EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

Londra | Tottenham Hotspur Stadyumu | Kapasite: 60.000 (İngiltere)

EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

Cardiff | Galler Ulusal Stadyumu | Kapasite: 73.000 (Galler)

EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

Londra | Wembley Stadyumu | Kapasite: 88.000 (İngiltere)

EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

2028 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı 9 Haziran 2028'de Cardiff'teki Galler Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.

EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

Dev organizasyonda yarı finaller ve finale ise Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak.

EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

EURO 2028 şampiyonu 9 Temmuz 2028'deki final maçıyla belli olacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İNGİLTERE #İSKOÇYA #İRLANDA