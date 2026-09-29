EURO 2028 statları belli oldu! En büyük stadyum ortaya çıktı

UEFA Uluslar Ligi maçları devam erken gözler 2028 Avrupa Şampiyonası'na çevrildi. EURO 2028'e ev sahipliği yapacak stadyumlar belli oldu. İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa düzenleyeceği 2028 Avrupa Şampiyonası'nda maçların oynanacağı stadyumlar şu şekilde… Birmingham | Villa Park | Kapasite: 48.000 (İngiltere) Dublin | Dublin Arena | Kapasite: 50.000 (İrlanda) Newcastle | St. James Park | Kapasite: 50.000 (İngiltere) Liverpool | Everton Stadyumu | Kapasite: 50.000 (İngiltere) Glasgow | Hampden Park | Kapasite: 51.000 (İskoçya) Manchester | Manchester City Stadyumu | Kapasite: 58.000 (İngiltere) Londra | Tottenham Hotspur Stadyumu | Kapasite: 60.000 (İngiltere) Cardiff | Galler Ulusal Stadyumu | Kapasite: 73.000 (Galler) Londra | Wembley Stadyumu | Kapasite: 88.000 (İngiltere) 2028 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı 9 Haziran 2028'de Cardiff'teki Galler Ulusal Stadyumu'nda oynanacak. Dev organizasyonda yarı finaller ve finale ise Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak. EURO 2028 şampiyonu 9 Temmuz 2028'deki final maçıyla belli olacak.