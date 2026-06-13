Fatih Doğan’dan Avustralya maçı yorumu! ‘Türkiye adına hayati önem taşıyor’

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile kozlarını paylaşacak. A Milli Futbol Takımı'nı yakından takip eden SABAH Spor yazarı Fatih Doğan kritik mücadeleyi masaya yatırdı. Avustralya karşısına çıkacağımız ilk maç, Türkiye'nin skor tabelasından önce oyun kimliğinin sınavı olacak. 'ÇOK FAZLA YILDIZ OYUNCULARI YOK AMA...' Avustralya fizik gücü yüksek, disiplinli, ikinci toplarda agresif ve rakibin temposunu bozmayı seven bir takım. Çok fazla yıldız oyuncuları yok ama organizasyonları kuvvetli. Bizim Çocuklar'ın en önemli avantajı ise teknik kapasitesi. Ancak bu kaliteyi sahaya yansıtabilmek için oyunu ne zaman hızlandıracağını, ne zaman sakinleştireceğini bilmesi gerekiyor. 'GÖZLER KAPTAN HAKAN'DA OLACAK' İşte bu noktada gözler kaptan Hakan'da olacak. Hakan'ın, orta sahada oyunun liderliğini üstlenmesi ve Orkun'un ona eşlik etmesi Türkiye adına hayati önem taşıyor. Kaptan oyunun yönünü değiştiren pasları, duran toplardaki etkisi ve tecrübesiyle takımın pusulası olabilir. Bir diğer sevindirici gelişme ise Ferdi Kadıoğlu ve Kerem'in, sakatlıkların ardından iyi durumda olmaları. 'KENAN SON 30 DAKİKA OYNAYACAK KIVAMA GELDİ' Kenan Yıldız da son 30 dakika Montella isterse oynayacak kıvama geldi. Ferdi'nin iki yönlü oyunu, enerjisi ve taşıdığı toplarla geçişlerde yaratacağı üstünlük Türkiye'nin önemli silahlarından biri olacak. Kerem ise savunma arkasına yaptığı koşular ve bire birdeki cesaretiyle Avustralya savunmasının dengesini bozabilecek isimlerin başında geliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli konu, Avustralya'nın geçiş hücumları. 'DOĞRU KARAR OYUNUDUR' Ön alanda yapılacak baskının zamanlaması da belirleyici olacak. Turnuvaların ilk maçları çoğu zaman gösterişli futboldan çok, doğru karar oyunudur. EURO 2024'te bu süreçleri tecrübe etmiş Türkiye'nin paniklemeden, sabırla ve kendi oyun aklına sadık kalarak mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü kalite farkı, disiplinle birleştiğinde sonuç getirir. Kâğıt üzerinde Türkiye bir adım önde. Ancak Dünya Kupası'nda isimler değil, detaylar kazanır. Türkiye; teknik üstünlüğünü mücadele azmiyle birleştirebilirse Avustralya engelini aşabilecek potansiyele sahip.