Fatih Doğan’dan Beşiktaş çıkışı! ‘Hakemleri yenerse şampiyon olur’

Fatih Doğan: Beşiktaş'ın şansı, Italiano. Pozitif karakteri, hücum futbolunu benimsemesi, çalışkanlığıyla Beşiktaş için en uygun aday olduğunu düşünmüş ve desteklemiştim ve hâlâ bu noktadayım. Bu yarışta puan kayıpları olacaktır. Önemli olan oynattığınız oyun ve kararlılığınızdır. Beşiktaş, Diyarbakır'da kötü başladı ama oyun olarak iyi bitirdi. Sonuç mağlubiyet olsa da Beşiktaş'ın son 30 dakika sergilediği futbol birçok olumsuzluğu görmememizin ana nedenidir. Oyunla ilgili problemler de var, Marsilya maçının yorgunluğu da var.