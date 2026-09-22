Fatih Doğan’dan Beşiktaş çıkışı! ‘Hakemleri yenerse şampiyon olur’

Süper Lig'de milli araya Amedspor lider girdi. Beşiktaş ise Diyarbakır'da yaşadığı mağlubiyetle haftayı üçüncü sırada noktaladı. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, Süper Lig'de Beşiktaş ve Amedspor'un performanslarını yazarlardan değerlendirmelerini istedi. İşte Beşiktaş ve Amedspor'un performansları ile ilgili yapılan değerlendirmeler... Murat Özbostan: Beşiktaş'ın Diyarbakır'da aldığı yenilginin ardından hakem kararları yeniden gündeme geldi. Sizce Beşiktaş'ın son dönemde yaşadığı hakem tartışmaları, takımın saha içindeki mücadelesini etkileyen bir faktöre dönüşüyor mu? Fatih Doğan: Beşiktaş'ın şansı, Italiano. Pozitif karakteri, hücum futbolunu benimsemesi, çalışkanlığıyla Beşiktaş için en uygun aday olduğunu düşünmüş ve desteklemiştim ve hâlâ bu noktadayım. Bu yarışta puan kayıpları olacaktır. Önemli olan oynattığınız oyun ve kararlılığınızdır. Beşiktaş, Diyarbakır'da kötü başladı ama oyun olarak iyi bitirdi. Sonuç mağlubiyet olsa da Beşiktaş'ın son 30 dakika sergilediği futbol birçok olumsuzluğu görmememizin ana nedenidir. Oyunla ilgili problemler de var, Marsilya maçının yorgunluğu da var. 'ANCAK HAKEMLERİ DE YENEREK ŞAMPİYON OLABİLİR' Fatih Doğan: Beşiktaş'ın kazandığı ya da puan kaybettiği her maçtaki hakem hataları hakikaten vicdanları kanatmaya başladı. Son maçta bile Vlahovic'e verilmeyen penaltı kırılma anıdır. Hakem burada adaletli olsa bu maçın hikâyesi 3-2'lik yenilgiye değil 5-3'lük Beşiktaş galibiyetine dönebilirdi. Beşiktaş ancak hakemleri de yenerek şampiyon olabilir. Levent Tüzemen: Beşiktaş'ın aldığı yenilgiyi kafasına takmaması gerekiyor. Çünkü Italiano'nun elinde Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir kadro var. İtalyan hocanın rotasyona gitmesi, özellikle ilk yarı Beşiktaş'ın ritim kaybı yaşamasına sebep oldu. Ama ikinci yarıda Italiano taşları yerine oturtunca keyif veren bir Beşiktaş izledik. Hakem hataları gerçekten can yakıyor. Vlahovic'e ilk yarıda verilmeyen penaltıya Serdal Başkan'ın gösterdiği tepki haklı. 'KÖTÜ FUTBOL OYNADIĞINI KİMSE SÖYLEYEMEZ' Bülent Timurlenk: Alanya'da evet ama Amed deplasmanında Beşiktaş'ın 3 puan kaybında hakem etkisini birinci sıraya koymak doğru analiz değil. Her puan kaybında sorumluyu hakem ilan ederseniz, önünüzdeki maçlarda takımın agresyonu topa değil rakibe ve o maçların hakemlerine olur. Milli ara yüzünden Beşiktaş, Marsilya maçı sonrası karşısında çok sert bir rakip buldu. Ceza sahası dışından iki ekstra şut, üstüne bireysel hatalar da eklenince mağlubiyet kaçınılmaz oldu. 3-2 kaybederken ikinci yarıda 17 hücum, 8 isabetli şut üreten ve bir topu direkten dönen Beşiktaş'ın kötü futbol oynadığını kimse söyleyemez. Ömer Üründül: Büyük takımların baskıları yüzünden hakemlerin sağlıklı maç yönetme şansı sıfır. Bir örnek vereyim; Batuhan Kolak, gözünün önündeki Lesley'e tartışmasız net bir kırmızı kart vermeliydi. Peki niye sarı veriyor? Çünkü büyük takım farklı mağlup. Hocasına kırmızı kart çıkartmışsın, o baskıda beyin istem dışı sarı diye bağırıyor. Beşiktaş'a gelirsek... Italiano, öz eleştiri yapmalı. Aslında Marsilya maçında ilk devrede skor avantajından sonra devre sonuna kadar takım geçiş oyunlarında rakibe büyük şanslar verdi. Aynı duruma Diyarbakır'da da düşüldü. Demek ki takım presi yaparken kompakt futbola ve kontrollü anlayışa devam etmek gerek. Murat Özbostan: Amedspor araya lider girdi. Ne söylersiniz? Fatih Doğan: Alt ligden çıkmış Amed'in bu periyodu lider bitirmesi kendi açılarından çok fantastik. Orban ve Ballet ekstra katkı sağlayan oyuncular. Levent Tüzemen: Amed'in 10 milyon Euro'ya kurduğu kadro ışıl ışıl parıldıyor. Amed özellikle kendi evinde bileğinin bükülmesinin güç olduğunu oynadığı oyunla ilk 6 haftada gösterdi. Nokta transferler yapıp hepsinden verim alıyorlar. Özellikle Diyarbakır halkının futbola olan susamışlığını tribünlerde de net olarak gördük. 50 bin kişilik stat yapılsa Diyarbakırlılar tribünleri ağzına kadar doldurur. 'BİZE FUTBOLUN BASİT GERÇEĞİNİ SÖYLEDİ' Bülent Timurlenk: Yüz milyonların havada uçuştuğu İstanbul'un 3 büyüğünün önünde milli araya lider giren Amed, bize futbolun basit gerçeğini söyledi. 'Bu oyunu formanın sırtında yazan isimler değil; yürekler, ciğerler, beyinler ve ayaklar oynuyor.' Ömer Üründül: Amed takımını kutlamak lazım. İsimsiz, yıldızı olmayan bir kadroyla bunu başardılar. En önemli neden şu; günün futboluna uygun mücadele.