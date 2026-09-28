Trend Galeri Trend Spor Fatih Terim’den İtalya maçında olay sözler! ‘Kendimize gelelim’

Fatih Terim’den İtalya maçında olay sözler! ‘Kendimize gelelim’

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında İtalya ile karşı karşıya geldi. Dev maçı ATV ekranlarında yorumlayan Fatih Terim canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 28.09.2026 22:43 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 22:44
Fatih Terim’den İtalya maçında olay sözler! ‘Kendimize gelelim’

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında A Milli Futbol Takımı, İtalya ile kozlarını paylaştı.

Fatih Terim’den İtalya maçında olay sözler! ‘Kendimize gelelim’

Karşılaşma ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.

Fatih Terim’den İtalya maçında olay sözler! ‘Kendimize gelelim’

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçını ATV ekranlarında yorumladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fatih Terim’den İtalya maçında olay sözler! ‘Kendimize gelelim’

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında ilk 30 dakikalık bölümde şok bir skorla karşı karşıya kaldı.

Fatih Terim’den İtalya maçında olay sözler! ‘Kendimize gelelim’

İtalya Milli Takımı art arda bulduğu goller sonrası 3-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Fatih Terim’den İtalya maçında olay sözler! ‘Kendimize gelelim’

"BİR ÜMİTSİZLİK VAR"

Fatih Terim, 3-0'lık skor sonrası şu sözleri dile getirdi: "Bir ağırlık, bir ümitsizlik var! Esas iyi olmayan şey bu! Sahada biri bir şey desin, kendimize gelelim!"

Fatih Terim’den İtalya maçında olay sözler! ‘Kendimize gelelim’

İtalya'nın çok rahat atak yapmasına dair Fatih Terim, "Sahamızda ellerini kollarını sallayarak geliyorlar! Ne bir baskı var, ne bir faul var" dedi.

Fatih Terim’den İtalya maçında olay sözler! ‘Kendimize gelelim’

Milli futbolcuların ruh hali ile ilgili Fatih Terim, "Çok moralleri bozuldu! Ölü toprağı serilmiş gibi bir halimiz var" şeklinde konuştu.

Fatih Terim’den İtalya maçında olay sözler! ‘Kendimize gelelim’

"TUTMAYAN TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYECEKTİR"

İlk yarının sona ermesi sonrası Fatih Terim şu ifadeleri kullandı: "Hocamız taktiksel bir şeyler düşünüyordur. Tutmayan tercihlerini değiştirmek isteyecektir. Teknik heyetiyle bir şeyleri düşünüp değiştirecektir."

Fatih Terim’den İtalya maçında olay sözler! ‘Kendimize gelelim’
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FATİH TERİM #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #İTALYA #ATV