Fatih Terim’den İtalya maçında olay sözler! ‘Kendimize gelelim’

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında A Milli Futbol Takımı, İtalya ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı. Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçını ATV ekranlarında yorumladı. GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında ilk 30 dakikalık bölümde şok bir skorla karşı karşıya kaldı. İtalya Milli Takımı art arda bulduğu goller sonrası 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. 'BİR ÜMİTSİZLİK VAR' Fatih Terim, 3-0'lık skor sonrası şu sözleri dile getirdi: 'Bir ağırlık, bir ümitsizlik var! Esas iyi olmayan şey bu! Sahada biri bir şey desin, kendimize gelelim!' İtalya'nın çok rahat atak yapmasına dair Fatih Terim, 'Sahamızda ellerini kollarını sallayarak geliyorlar! Ne bir baskı var, ne bir faul var' dedi. Milli futbolcuların ruh hali ile ilgili Fatih Terim, 'Çok moralleri bozuldu! Ölü toprağı serilmiş gibi bir halimiz var' şeklinde konuştu. 'TUTMAYAN TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYECEKTİR' İlk yarının sona ermesi sonrası Fatih Terim şu ifadeleri kullandı: 'Hocamız taktiksel bir şeyler düşünüyordur. Tutmayan tercihlerini değiştirmek isteyecektir. Teknik heyetiyle bir şeyleri düşünüp değiştirecektir.'