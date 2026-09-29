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Fatih Terim'den Türkiye-İtalya maçı sonrası dikkat çeken yorum! 'Bu maçı çabuk unutmak lazım'
Fatih Terim'den Türkiye-İtalya maçı sonrası dikkat çeken yorum! "Bu maçı çabuk unutmak lazım"
A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi serüvenine, ATV ekranlarında devam ediyor. Ay-yıldızlılar, A Ligi 2. hafta maçında İtalya'yı konuk etti ve rakibine 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı yorumlayan eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim, dikkat çeken ifadelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 29.09.2026 06:11
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 07:02