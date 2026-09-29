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Fatih Terim'den Türkiye-İtalya maçı sonrası dikkat çeken yorum! "Bu maçı çabuk unutmak lazım"

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi serüvenine, ATV ekranlarında devam ediyor. Ay-yıldızlılar, A Ligi 2. hafta maçında İtalya'yı konuk etti ve rakibine 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı yorumlayan eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim, dikkat çeken ifadelerde bulundu.

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Giriş Tarihi: 29.09.2026 06:11 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 07:02
Fatih Terim’den Türkiye-İtalya maçı sonrası dikkat çeken yorum! Bu maçı çabuk unutmak lazım

A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Türkiye'nin İtalya ile oynadığı Uluslar Ligi karşılaşmasının ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Fatih Terim’den Türkiye-İtalya maçı sonrası dikkat çeken yorum! Bu maçı çabuk unutmak lazım

ATV ekranlarında müsabakayı yorumlayan Terim, farklı kaybedilen karşılaşmanın hemen unutulup toparlanılması gerektiğini vurgulandı. İşte Fatih Terim'in sözleri...

Fatih Terim’den Türkiye-İtalya maçı sonrası dikkat çeken yorum! Bu maçı çabuk unutmak lazım

Üzerinde Ay-Yıldız taşıyan hiç kimse ıslıklanmaya layık değildir. Üzerinde Ay-Yıldız var çünkü.

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Fatih Terim’den Türkiye-İtalya maçı sonrası dikkat çeken yorum! Bu maçı çabuk unutmak lazım

"ÇABUK KIRILDIĞIMIZ BİR OYUN OLDU"

Çabuk kırıldığımız bir oyun oldu. 3-0'ın altından kalkmak da kolay olmadı. Kaybettik, iyi oynamadık evet! Kalan 4 maçta 12 puan alabilir miyiz? Evet!

Fatih Terim’den Türkiye-İtalya maçı sonrası dikkat çeken yorum! Bu maçı çabuk unutmak lazım

O zaman bu maçı çabuk unutup dersler çıkarıp diğer 4 maça hazırlanacağız. Başka yapacak bir şey yok.

Fatih Terim’den Türkiye-İtalya maçı sonrası dikkat çeken yorum! Bu maçı çabuk unutmak lazım

"EKSİKLERİ ANALİZ ETMELİYİZ"

Bugün kötü oynadın diye yarın kötü oynayacaksın diye bir şey yok. Eksikleri analiz edip daha çok mücadele etmeye hazırlanacağız.

Fatih Terim’den Türkiye-İtalya maçı sonrası dikkat çeken yorum! Bu maçı çabuk unutmak lazım

Maçlar devam ediyor, 4 karşılaşma var. Muhakkak en çok bizim oyuncularımız üzülüyor.

Fatih Terim’den Türkiye-İtalya maçı sonrası dikkat çeken yorum! Bu maçı çabuk unutmak lazım

"HERKESİ YENERİZ!"

Genç oyuncularımız var, tecrübelilerle iyi kaynaşacaklar. Türk Milli Takımı her yerde herkesi yenebilir. Ümitsizliğe kapılmadan en doğruyu oynamak lazım. Güzel, iyi bir gün değildi! Daha farklı da yenilebilirdik, 4-3, 4-4 de olabilirdi ama.

Fatih Terim’den Türkiye-İtalya maçı sonrası dikkat çeken yorum! Bu maçı çabuk unutmak lazım

İki takım direkt gidiyor, en iyi 2 üçüncü çıkabiliyor. Atılan her gol, alınan her puan çok önemli.

Fatih Terim’den Türkiye-İtalya maçı sonrası dikkat çeken yorum! Bu maçı çabuk unutmak lazım

"BUGÜNÜ UNUTMAK LAZIM"

Bu turnuvada içeride dışarıda demeden oynamak lazım, bugünü unutmak lazım. Bizim kendimize yaptığımızı, rakip bize yapmıyor.

Fatih Terim’den Türkiye-İtalya maçı sonrası dikkat çeken yorum! Bu maçı çabuk unutmak lazım

Maç boyunca hareket katacak, enerji verecek adımlar atamadık. Yok, 10 kişi getirmemiş, bazı oyuncuları sakatmış... Hiç öyle bir şey değil. İki takım da sahaya 11 kişi çıkıyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FATİH TERİM #A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ #ATV #TÜRKİYE #ULUSLAR LİGİ