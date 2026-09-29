Fatih Terim'den Türkiye-İtalya maçı sonrası dikkat çeken yorum! "Bu maçı çabuk unutmak lazım"

"HERKESİ YENERİZ!"

Genç oyuncularımız var, tecrübelilerle iyi kaynaşacaklar. Türk Milli Takımı her yerde herkesi yenebilir. Ümitsizliğe kapılmadan en doğruyu oynamak lazım. Güzel, iyi bir gün değildi! Daha farklı da yenilebilirdik, 4-3, 4-4 de olabilirdi ama.