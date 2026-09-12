Trend Galeri Trend Spor FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ | Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ | Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak Avrupa macerasına 1 puanla başladı. Gözler şimdi Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi Aston Villa ile oynayacağı kritik karşılaşmaya çevrildi.

Giriş Tarihi: 12.09.2026 14:19 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 14:20
FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ | Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında karşılaşacağı Aston Villa mücadelesi için geri sayım başladı. Avrupa'da yoluna devam eden sarı-lacivertlilerin bu önemli karşılaşmasının tarihi, saati ve oynanacağı stat futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Aston Villa - Fenerbahçe maçına dair merak edilen tüm detaylar...

FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ | Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de Aston Villa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ | Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2026-2027

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 8 maçlık fikstürü şöyle:

1. hafta – 10 Eylül 2026 Perşembe

19.45 | Fenerbahçe - Roma

2. hafta – 14 Ekim 2026 Çarşamba

22.00 | Aston Villa - Fenerbahçe

3. hafta – 20 Ekim 2026 Salı

19.45 | Fenerbahçe - Slavia Prag

4. hafta – 4 Kasım 2026 Çarşamba

20.45 | Fenerbahçe - Liverpool

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ | Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

5. hafta – 25 Kasım 2026 Çarşamba

23.00 | Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

6. hafta – 9 Aralık 2026 Çarşamba

23.00 | LASK - Fenerbahçe

7. hafta – 20 Ocak 2027 Çarşamba

20.45 | Fenerbahçe - Villarreal

8. hafta – 27 Ocak 2027 Çarşamba

23.00 | Atletico Madrid - Fenerbahçe

FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ | Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör