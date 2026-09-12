FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ | Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında karşılaşacağı Aston Villa mücadelesi için geri sayım başladı. Avrupa'da yoluna devam eden sarı-lacivertlilerin bu önemli karşılaşmasının tarihi, saati ve oynanacağı stat futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Aston Villa - Fenerbahçe maçına dair merak edilen tüm detaylar...