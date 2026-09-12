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FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ | Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?
FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ | Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak Avrupa macerasına 1 puanla başladı. Gözler şimdi Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi Aston Villa ile oynayacağı kritik karşılaşmaya çevrildi.
Giriş Tarihi: 12.09.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 14:20