Fenerbahçe, Arda Güler’in takım arkadaşını istiyor! Kiralama planı

Teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin, hücum hattına yapılacak takviye konusunda Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid'e rotasını çevirdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği öğrenildi. ENDRICK LİSTE BAŞI Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin hücum hattı için Endrick'i liste başı hedef olarak belirlediği aktarıldı. 20 yaşındaki oyuncunun, sezon başında gelen tekliflere rağmen takımda kalma kararı aldığı hatırlatıldı. AYRILIK KARARI Endrick'in bu kararından pişman olduğu ifade edildi. Brezilyalı futbolcunun, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlandığı aktarıldı. KİRALIK TEKLİF PLANI Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Endrick için kiralama teklifi yapmasının beklendiği belirtildi. Endrick, bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanırken 7 maça çıktı ve toplam 141 dakika sahada kaldı. Brezilyalı oyuncu, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. DEĞERİ 40 MİLYON EURO Endrick'in güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor. Brezilyalı hücumcunun, Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.