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Fenerbahçe, Arda Güler’in takım arkadaşını istiyor! Kiralama planı

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Real Madrid forması giyen yıldız oyuncuya kanca attığı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi: 11.11.2026 17:04
Fenerbahçe, Arda Güler’in takım arkadaşını istiyor! Kiralama planı

Teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe, Arda Güler’in takım arkadaşını istiyor! Kiralama planı

Sarı-lacivertlilerin, hücum hattına yapılacak takviye konusunda Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid'e rotasını çevirdiği belirtildi.

Fenerbahçe, Arda Güler’in takım arkadaşını istiyor! Kiralama planı

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe, Arda Güler’in takım arkadaşını istiyor! Kiralama planı

ENDRICK LİSTE BAŞI

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin hücum hattı için Endrick'i liste başı hedef olarak belirlediği aktarıldı.

Fenerbahçe, Arda Güler’in takım arkadaşını istiyor! Kiralama planı

20 yaşındaki oyuncunun, sezon başında gelen tekliflere rağmen takımda kalma kararı aldığı hatırlatıldı.

Fenerbahçe, Arda Güler’in takım arkadaşını istiyor! Kiralama planı

AYRILIK KARARI

Endrick'in bu kararından pişman olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe, Arda Güler’in takım arkadaşını istiyor! Kiralama planı

Brezilyalı futbolcunun, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Arda Güler’in takım arkadaşını istiyor! Kiralama planı

KİRALIK TEKLİF PLANI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Endrick için kiralama teklifi yapmasının beklendiği belirtildi.

Fenerbahçe, Arda Güler’in takım arkadaşını istiyor! Kiralama planı

Endrick, bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanırken 7 maça çıktı ve toplam 141 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe, Arda Güler’in takım arkadaşını istiyor! Kiralama planı

Brezilyalı oyuncu, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Arda Güler’in takım arkadaşını istiyor! Kiralama planı

DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Endrick'in güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe, Arda Güler’in takım arkadaşını istiyor! Kiralama planı

Brezilyalı hücumcunun, Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#EMRE BELÖZOĞLU #FENERBAHÇE #REAL MADRİD #ARDA GÜLER #TRANSFER