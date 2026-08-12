Fenerbahçe, Avusturya’da gündem oldu! ‘Çok güçlü olduğunu kanıtladı’

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Avusturya'da oynanan maçta Sturm Graz deplasmanında 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği rakibini bu sonucun ardından eleme başarısı gösterdi. Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında elde ettiği zafer Avusturya basınında manşetlerde yer buldu. 'STURM GRAZ BOŞUNA MÜCADELE ETTİ' Sport ORF, 'Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında boşuna mücadele etti' başlığına yer verdi. Haberin ayrıntılarında, 'Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında oynadığı maçta iyi bir mücadele sergiledi ancak Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü' ifadeleri kullanıldı. 'GRAZ'DA SÜRPRİZ YOK' Kurier'in haberinde, 'Graz'da sürpriz yok: Sturm Graz, Fenerbahçe tarafından elendi' başlığı yer aldı. Haberin detaylarında, 'Kararlı bir performans sergileyen Sturm Graz, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne geriledi' denildi. 'FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜ OLDUĞUNU KANITLADI' Kicker Avusturya'da maçla ilgili haberde, 'Fenerbahçe çok güçlü olduğunu kanıtladı' başlığı yer aldı. 'SÜRPRİZ FIRSATINI KAÇIRDI' Sky Sport Avusturya'nın haberinde, 'Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi. Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında sürpriz fırsatını kaçırdı' denildi. Sturm Graz'ın performansına dikkat çekilirken, 'Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında oynadığı maçta iyi bir mücadele sergiledi ancak Şampiyonlar Ligi hayallerine veda etmek zorunda kaldı' ifadeleri yer aldı. Talisca'nın attığı gole dair, 'Gol kralı Talisca, 15.599 taraftar önünde penaltıdan attığı golle Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı' ifadeleri kullanıldı.