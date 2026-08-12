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Fenerbahçe, Avusturya’da gündem oldu! ‘Çok güçlü olduğunu kanıtladı’

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı iki maçta da mağlup etti ve play-off biletini aldı. Sarı-lacivertlilerin, Sturm Graz'ı elediği maç Avusturya'da gündem oldu.

Giriş Tarihi: 12.08.2026 01:36 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 01:37