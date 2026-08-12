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Fenerbahçe, Avusturya’da gündem oldu! ‘Çok güçlü olduğunu kanıtladı’

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı iki maçta da mağlup etti ve play-off biletini aldı. Sarı-lacivertlilerin, Sturm Graz'ı elediği maç Avusturya'da gündem oldu.

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Giriş Tarihi: 12.08.2026 01:36 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 01:37
Fenerbahçe, Avusturya’da gündem oldu! ‘Çok güçlü olduğunu kanıtladı’

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Avusturya'da oynanan maçta Sturm Graz deplasmanında 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Avusturya’da gündem oldu! ‘Çok güçlü olduğunu kanıtladı’

Sarı-lacivertliler, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği rakibini bu sonucun ardından eleme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, Avusturya’da gündem oldu! ‘Çok güçlü olduğunu kanıtladı’

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında elde ettiği zafer Avusturya basınında manşetlerde yer buldu.

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Fenerbahçe, Avusturya’da gündem oldu! ‘Çok güçlü olduğunu kanıtladı’

"STURM GRAZ BOŞUNA MÜCADELE ETTİ"

Sport ORF, "Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında boşuna mücadele etti" başlığına yer verdi.

Fenerbahçe, Avusturya’da gündem oldu! ‘Çok güçlü olduğunu kanıtladı’

Haberin ayrıntılarında, "Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında oynadığı maçta iyi bir mücadele sergiledi ancak Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Avusturya’da gündem oldu! ‘Çok güçlü olduğunu kanıtladı’

"GRAZ'DA SÜRPRİZ YOK"

Kurier'in haberinde, "Graz'da sürpriz yok: Sturm Graz, Fenerbahçe tarafından elendi" başlığı yer aldı.

Fenerbahçe, Avusturya’da gündem oldu! ‘Çok güçlü olduğunu kanıtladı’

Haberin detaylarında, "Kararlı bir performans sergileyen Sturm Graz, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne geriledi" denildi.

Fenerbahçe, Avusturya’da gündem oldu! ‘Çok güçlü olduğunu kanıtladı’

"FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜ OLDUĞUNU KANITLADI"

Kicker Avusturya'da maçla ilgili haberde, "Fenerbahçe çok güçlü olduğunu kanıtladı" başlığı yer aldı.

Fenerbahçe, Avusturya’da gündem oldu! ‘Çok güçlü olduğunu kanıtladı’

"SÜRPRİZ FIRSATINI KAÇIRDI"

Sky Sport Avusturya'nın haberinde, "Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi. Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında sürpriz fırsatını kaçırdı" denildi.

Fenerbahçe, Avusturya’da gündem oldu! ‘Çok güçlü olduğunu kanıtladı’

Sturm Graz'ın performansına dikkat çekilirken, "Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında oynadığı maçta iyi bir mücadele sergiledi ancak Şampiyonlar Ligi hayallerine veda etmek zorunda kaldı" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, Avusturya’da gündem oldu! ‘Çok güçlü olduğunu kanıtladı’

Talisca'nın attığı gole dair, "Gol kralı Talisca, 15.599 taraftar önünde penaltıdan attığı golle Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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