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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano'nun 11'i...
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano'nun 11'i...
Son dakika haberi: Türkiye'nin gözü kulağı Kadıköy'de olacak. Süper Lig'in 4.haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş sezonun ilk büyük mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Teknik direktörler İsmail Kartal ve Vincenzo Italiano'nun muhtemel 11'leri belli oldu. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte derbinin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 04.09.2026 23:39
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 07:03