Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano'nun 11'i...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano'nun 11'i...

Son dakika haberi: Türkiye'nin gözü kulağı Kadıköy'de olacak. Süper Lig'in 4.haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş sezonun ilk büyük mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Teknik direktörler İsmail Kartal ve Vincenzo Italiano'nun muhtemel 11'leri belli oldu. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte derbinin tüm detayları...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2026 23:39 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 07:03
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde de Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 6 yaptı.

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

Geçen hafta sahasında Çorum FK'ye (6-2) fark atan siyah-beyazlılar da derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE 365. RANDEVU

Derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar tam 364 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

GALİBİYETLERDE F.BAHÇE ÜSTÜN

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 137, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 504 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

İSMAİL KARTAL'IN MAĞLUBİYETİ YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı 5 kez rakip oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

Söz konusu karşılaşmaların 4'ünde gülen taraf olan Fenerbahçe, 1 mücadelede ise rakibiyle berabere kaldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

VINCENZO ITALIANO'NUN İLK DERBİSİ

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

Beşiktaş ile sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Italiano, Fenerbahçe karşısında 3 puana ulaşarak ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

550 MİLYON EUROLUK DEV DERBİ

Transferlerle güçlenen iki takımın kadro değeri 550 milyon Euro'ya (Yaklaşık 31 milyar TL) ulaşmış durumda. 7 takviyeyle 282.7 milyon Euro'yu gören İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinin en pahalısı 55 milyonluk Greenwood.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

10 transfer yapan Italiano liderliğindeki Beşiktaş'ın ise 267.35 milyon Euro. En değerli isim 35 milyon Euro ile Dusan Vlahovic oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

GEÇEN SEZONKİ DERBİLER

Beşiktaş, Fenerbahçe ile geçen sezon oynadığı 3 derbide 1 galibiyet aldı. Siyah-beyazlı takım, ligin ilk yarısında evinde 3-2, ikinci devrede ise deplasmanda 1-0 kaybetti. İki takımın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki randevusunda ise Beşiktaş, deplasmanda rakibini 2-1 yendi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

EKSİKLER

Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Marco Asensio, siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde kafa travması yaşadığı için gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu ile iyileşen Mert Günok, maçta forma giyebilecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

BEŞİKTAŞ TAM KADRO

Beşiktaş'ta ise herhangi bir eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Siyah-beyazlılar, Kadıköy'e tam kadro gelecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Derbi için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi. Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterirken bugün tribünlerin tamamının dolması bekleniyor. Yaklaşık 2 bin 100 siyah-beyazlı futbolsever, Tüpraş Stadı'nda toplanıp otobüslerle Kadıköy'e ulaşacak ve stat çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alınacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Vedat Muriqi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal ve Italiano’nun 11’i...

BEŞİKTAŞ: Nübel, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Murillo, Salih, Olaitan, Orkun, Trossard, Cerny, Dusan Vlahovic.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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