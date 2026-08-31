Fenerbahçe düğmeye bastı! Arsenal’den ’10 numara’ transfer…

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, genç oyuncular için de temaslar sürüyor. Sarı-lacivertliler, U23 transfer planlaması kapsamında 10 numara pozisyonu için genç bir yıldızı gündemine aldı. Gabriel Mec transferinde Porto'nun devreye girmesinin ardından Kanarya'nın rotası İngiltere'ye çevrildi. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Arsenal forması giyen Ethan Nwaneri'nin kiralanması konusunda bugün bir toplantı daha gerçekleştirecek. Arsenal, 19 yaşındaki futbolcuyla 2024-25 sezonunun başında profesyonel sözleşme imzalamıştı. Ethan Nwaneri, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını ise kiralık olarak Marsilya'da geçirdi. DORTMUND DA İSTİYOR! Bununla birlikte başarılı futbolcu ile Fenerbahçe'nin dışında Alman ekibi Borussia Dortmund'un da ilgilendiği iddia edildi. NWANERİ'NİN OYNADIĞI MEVKİLER Genç futbolcu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ kanat ve forvette de görev yapabiliyor. FOFANA DA GÜNDEMDE! Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin Lyon'dan ayrılması beklenen sol kanat Malick Fofana için de görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. 19 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 35 milyon euro. Nwaneri'nin Arsenal ile olan mevcut sözleşmesi 2030 yılında sona erecek. Genç oyuncu, İngiliz ekibinin formasını şu ana kadar 51 kez terletti. 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.