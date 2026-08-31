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Fenerbahçe düğmeye bastı! Arsenal’den ’10 numara’ transfer…

Fenerbahçe, genç oyuncu operasyonunda rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertliler, 10 numara bölgesi için Arsenal'in 19'luk yıldızını gözüne kestirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 31.08.2026 18:10 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 18:21
Fenerbahçe düğmeye bastı! Arsenal’den ’10 numara’ transfer…

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, genç oyuncular için de temaslar sürüyor.

Fenerbahçe düğmeye bastı! Arsenal’den ’10 numara’ transfer…

Sarı-lacivertliler, U23 transfer planlaması kapsamında 10 numara pozisyonu için genç bir yıldızı gündemine aldı.

Fenerbahçe düğmeye bastı! Arsenal’den ’10 numara’ transfer…

Gabriel Mec transferinde Porto'nun devreye girmesinin ardından Kanarya'nın rotası İngiltere'ye çevrildi.

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Fenerbahçe düğmeye bastı! Arsenal’den ’10 numara’ transfer…

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Arsenal forması giyen Ethan Nwaneri'nin kiralanması konusunda bugün bir toplantı daha gerçekleştirecek.

Fenerbahçe düğmeye bastı! Arsenal’den ’10 numara’ transfer…

Arsenal, 19 yaşındaki futbolcuyla 2024-25 sezonunun başında profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe düğmeye bastı! Arsenal’den ’10 numara’ transfer…

Ethan Nwaneri, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını ise kiralık olarak Marsilya'da geçirdi.

Fenerbahçe düğmeye bastı! Arsenal’den ’10 numara’ transfer…

DORTMUND DA İSTİYOR!

Bununla birlikte başarılı futbolcu ile Fenerbahçe'nin dışında Alman ekibi Borussia Dortmund'un da ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe düğmeye bastı! Arsenal’den ’10 numara’ transfer…

NWANERİ'NİN OYNADIĞI MEVKİLER

Genç futbolcu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ kanat ve forvette de görev yapabiliyor.

Fenerbahçe düğmeye bastı! Arsenal’den ’10 numara’ transfer…

FOFANA DA GÜNDEMDE!

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin Lyon'dan ayrılması beklenen sol kanat Malick Fofana için de görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe düğmeye bastı! Arsenal’den ’10 numara’ transfer…

19 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

Fenerbahçe düğmeye bastı! Arsenal’den ’10 numara’ transfer…

Nwaneri'nin Arsenal ile olan mevcut sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

Fenerbahçe düğmeye bastı! Arsenal’den ’10 numara’ transfer…

Genç oyuncu, İngiliz ekibinin formasını şu ana kadar 51 kez terletti. 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#PREMİER LİG #ARSENAL #FENERBAHÇE