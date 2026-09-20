Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi...

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.