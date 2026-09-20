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Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11 tercihi...
Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11 tercihi...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde, Eyüpspor'u konuk edecek. Kötü gidişata son vermeyi isteyen sarı-lacivertliler, milli araya 3 puanla girmek istiyor. İşte kritik mücadele öncesinde, İsmail Kartal'ın muhtemel 11 tercihi...
Giriş Tarihi: 20.09.2026 01:23
Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 07:16