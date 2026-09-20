Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11 tercihi...

Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11 tercihi...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde, Eyüpspor'u konuk edecek. Kötü gidişata son vermeyi isteyen sarı-lacivertliler, milli araya 3 puanla girmek istiyor. İşte kritik mücadele öncesinde, İsmail Kartal'ın muhtemel 11 tercihi...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 20.09.2026 01:23 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 07:16
Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi...

Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak. Müsabaka Bein Sport'tan yayınlanacak.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi...

TEK HEDEF 3 PUAN

Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 7 puanla 11. sırada bulunuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi...

Son iç saha maçında Beşiktaş'a derbide 2-1 yenilen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Gaziantep FK deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle dönerek son 2 maçında 1 puan toplayabildi.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi...

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi...

İki takım arasındaki maçlarda sarı-lacivertliler 9 kez gol sevinci yaşarken, Eyüpspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi...

ARALARINDAKİ SON MAÇ

İki takım son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelirken, mücadele 3-3 sona ermişti. Eyüpspor, maçın 87. dakikasında attığı golle skoru 3-3'e getirerek ligde kalmayı başarmıştı.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi...

Kötü gidişata 'dur' demek isteyen İsmail Kartal, hafta içinde oyuncularına moral depoladı ve müsabakaya hazırlandı.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi...

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Nene, Oğuz, Muriqi

Eyüpspor XI: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba, Costa, Raux Yao, Michalak, Abdullahi

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#İSMAİL KARTAL #EYÜPSPOR #TRENDYOL SÜPER LİG #FENERBAHÇE