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Fenerbahçe - Gornik Zabrz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni transfer ilk 11’de...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Kritik maç öncesi İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki Fenerbahçe - Gornik Zabrz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2026 23:48 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 07:14
Fenerbahçe - Gornik Zabrz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni transfer ilk 11’de...

F.Bahçe, 17 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemini sona erdirme amacıyla bugün sezonun kritik yolculuklarından ilkine çıkıyor.

Fenerbahçe - Gornik Zabrz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni transfer ilk 11’de...

Sarı-lacivertliler, 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi saat 21.00'de Chobani Stadı'nda ağırlayacak.

Fenerbahçe - Gornik Zabrz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni transfer ilk 11’de...

Rövanşı 29 Temmuz'da deplasmanda oynayacak Kanarya, işi Polonya'ya bırakmadan avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor.

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Fenerbahçe - Gornik Zabrz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni transfer ilk 11’de...

F.Bahçe, Devler Ligi'nde son olarak 2008-09'da grup aşamasında yer almıştı.

Fenerbahçe - Gornik Zabrz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni transfer ilk 11’de...

Geçen sezon play-off'ta Benfica engeline takılan Kanarya, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe - Gornik Zabrz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni transfer ilk 11’de...

F.Bahçe'nin rakibi Gornik Zabrze'nin sahibi, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lukas Podolski..

Fenerbahçe - Gornik Zabrz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni transfer ilk 11’de...

Eski Polonya asıllı Alman yıldız, maçı izlemek için İstanbul'a geldi. Bugün Kadıköy'de tribünden takımına destek verecek.

Fenerbahçe - Gornik Zabrz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni transfer ilk 11’de...

FENERBAHÇE – GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı saat 21.00'de TV100'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Gornik Zabrz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni transfer ilk 11’de...

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Ake, Guendouzi, Bartuğ, İrfan Can, Fred, Kerem, Talisca.

Fenerbahçe - Gornik Zabrz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni transfer ilk 11’de...

GORNIK ZABRZE: Schulze, Janicki, Sacek, Sanchez, Janza, Donio, Sadilek, Urbanski, İsmahee,l Khlan, Prekop.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#İSMAİL KARTAL #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2 #GORNİK ZABRZE #FENERBAHÇE #POLONYA