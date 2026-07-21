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Fenerbahçe - Gornik Zabrz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni transfer ilk 11’de...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Kritik maç öncesi İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki Fenerbahçe - Gornik Zabrz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2026 23:48 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 07:14