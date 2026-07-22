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Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonrası yıldız isme övgü! “Bunu önlemeleri gerekirdi”
Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonrası yıldız isme övgü! “Bunu önlemeleri gerekirdi”
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Polonya basını, karşılaşmanın ardından dikkat çeken başlıklar attı. İşte Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı için yapılan değerlendirmeler...
Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 10:52