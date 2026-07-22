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Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonrası yıldız isme övgü! “Bunu önlemeleri gerekirdi”

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Polonya basını, karşılaşmanın ardından dikkat çeken başlıklar attı. İşte Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı için yapılan değerlendirmeler...

Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 10:52
Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonrası yıldız isme övgü! Bunu önlemeleri gerekirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 yenerek tur için avantaj sağladı.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonrası yıldız isme övgü! Bunu önlemeleri gerekirdi

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, pozisyon üretmekte zorlandı. 37. dakikada Anderson Talisca'nın frikik golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, devreyi 1-0 üstün tamamladı.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonrası yıldız isme övgü! Bunu önlemeleri gerekirdi

İkinci yarıya daha hızlı başlayan Fenerbahçe, net pozisyonları gole çeviremedi ve farkı artırmayı başaramadı. Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonrası yıldız isme övgü! Bunu önlemeleri gerekirdi

Mücadelenin ardından Polonya basını, sarı-lacivertli takımla ilgili dikkat manşetler attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonrası yıldız isme övgü! Bunu önlemeleri gerekirdi

"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİ"

Dziennik Zachodni: "Gornik, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk maçında İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi. Sonuç kötü değil, çünkü Türk takımı maçı daha farklı da kazanabilirdi.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonrası yıldız isme övgü! Bunu önlemeleri gerekirdi

Bu skor Michal Gasparik'in öğrencilerine, iç sahadaki rövanş maçında sürpriz yapma umudu veriyor"

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonrası yıldız isme övgü! Bunu önlemeleri gerekirdi

"BUNU ÖNLEMELERİ GEREKİRDİ"

Przegladsportowy: "Acı verici bir hata. Maçın başlangıcı Fenerbahçe taraftarlarını biraz endişelendirdi. Gornik Zabrze hücumuyla etkileyici bir performans sergiledi ancak ikinci yarının sonuna doğru tamamen oyunun kontrolünü kaybetti.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonrası yıldız isme övgü! Bunu önlemeleri gerekirdi

Anderson Talisca'nın 37. dakikada attığı muhteşem gol maçın en önemli anıydı. Mağlubiyete rağmen Gornik, Şampiyonlar Ligi hayalini hala sürdürebilir. Maçı mahveden muhteşem bir gol. Bunu önlemeleri gerekirdi."

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonrası yıldız isme övgü! Bunu önlemeleri gerekirdi

"FAVORİ OLDUĞUNU BİLİYORDU"

Sport PL: "Gornik Zabrze'de herkes Fenerbahçe'nin açık ara favori olacağını biliyordu. Zabrze savunmaya odaklandı. Bunun karşılığını almak biraz zaman aldı, ancak Fenerbahçe sonunda golü buldu. Talisca harika bir serbest vuruş golüyle takımını öne geçirdi. Sonuç olarak, maç ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonrası yıldız isme övgü! Bunu önlemeleri gerekirdi

Interia Sport: "Gornik İstanbul'da zorlandı. Polonya ikincisi maçın sonuna kadar mücadele etti. Sonucu tek bir gol belirledi. Gornik Zabrze için bir üst tura çıkmak zorlu bir görev.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonrası yıldız isme övgü! Bunu önlemeleri gerekirdi

Wprost: "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunun ilk maçında İstanbul'da Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Polonya ekibi zorlu maçta sahada karakterini gösterdi. Fenerbahçe, sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı değil, uluslararası arenada da somut başarılar elde etmeyi hedefleyen bir kulüp.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı sonrası yıldız isme övgü! Bunu önlemeleri gerekirdi

Gornik Zabrze ise, uzun yıllar Avrupa müsabakalarından uzak kaldıktan sonra yeni bir döneme başlıyor. Bu nedenle, İstanbul'daki ilk maçta alınan 1-0'lık sonuç oldukça iyi olarak değerlendirilmelidir. Polonya'daki ikinci maç, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu için hala şansını koruyor."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GORNİK ZABRZE #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2 #FENERBAHÇE #POLONYA