Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi mağlup etti. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 22:35 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 22:55