Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi mağlup etti. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 22:35 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 22:55
Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan maçtan galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe'nin galip geldiği müsabaka sonrası gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Fenerbahçe'nin kazandığı maçın ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum netlik kazandı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum…

Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

1- İngiltere | 98.519 puan

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Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

2- İtalya | 84.232 puan

Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

3- İspanya | 78.618 puan

Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

4- Almanya | 76.688 puan

Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

5- Fransa | 65.082 puan

Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

6- Portekiz | 60.250 puan

Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

7- Belçika | 55.650 puan

Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

8- Hollanda | 48.729 puan

Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

9- Türkiye | 45.375 puan

Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

10- Polonya | 42.325 puan

Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

11- Çekya | 41.825 puan

Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

12- Yunanistan | 40.412 puan

Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

13- Danimarka | 34.306 puan

Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

14- Norveç | 33.612 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #GORNİK ZABRZE #UEFA #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #UEFA ÜLKE PUANI