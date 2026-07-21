Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi mağlup etti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan maçtan galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin galip geldiği müsabaka sonrası gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Fenerbahçe'nin kazandığı maçın ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum netlik kazandı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum… 1- İngiltere | 98.519 puan 2- İtalya | 84.232 puan 3- İspanya | 78.618 puan 4- Almanya | 76.688 puan 5- Fransa | 65.082 puan 6- Portekiz | 60.250 puan 7- Belçika | 55.650 puan 8- Hollanda | 48.729 puan 9- Türkiye | 45.375 puan 10- Polonya | 42.325 puan 11- Çekya | 41.825 puan 12- Yunanistan | 40.412 puan 13- Danimarka | 34.306 puan 14- Norveç | 33.612 puan