Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızın peşinde! Cihan Kamer ‘belki’ demişti

Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferi için bugün stadyumda bir imza töreni düzenledi. Sarı-lacivertlilerde, futbol şube sorumlusu Cihan Kamer transferi noktaladıklarını açıklamıştı. Cihan Kamer, arzu ettikleri bir oyuncu olması halinde kontenjana bir hamle daha yapabileceklerini dile getirmişti. MIN-SU KIM İDDİASI Rudy Galetti'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin Girona forması giyen 20 yaşındaki Min-su Kim ile ilgilendiği belirtildi. Güney Koreli sol kanat için Ajax, Rangers ve Olimpik Lyon'un da ilgisinin bulunduğu ifade edildi. ÇOK YÖNLÜ OLMASI DİKKAT ÇEKİCİ Min-su Kim, sol kanadın yanı sıra on numara ve sağ kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor. 20 yaşındaki Güney Koreli oyuncunun, Girona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Min-su Kim'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. GEÇEN SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ Min-su Kim, geride kalan sezonda kiralık olarak Andorra forması giydi. Min-su Kim, Andorra formasıyla 40 maça çıktı ve 6 gol ile 4 asist üretti.