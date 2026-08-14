Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızın peşinde! Cihan Kamer ‘belki’ demişti

Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızın peşinde! Cihan Kamer ‘belki’ demişti

Romelu Lukaku transferiyle dikkat çeken Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle gelebileceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Güney Koreli genç oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 14.08.2026 18:21 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 18:22
Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızın peşinde! Cihan Kamer ‘belki’ demişti

Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferi için bugün stadyumda bir imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızın peşinde! Cihan Kamer ‘belki’ demişti

Sarı-lacivertlilerde, futbol şube sorumlusu Cihan Kamer transferi noktaladıklarını açıklamıştı.

Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızın peşinde! Cihan Kamer ‘belki’ demişti

Cihan Kamer, arzu ettikleri bir oyuncu olması halinde kontenjana bir hamle daha yapabileceklerini dile getirmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızın peşinde! Cihan Kamer ‘belki’ demişti

MIN-SU KIM İDDİASI

Rudy Galetti'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin Girona forması giyen 20 yaşındaki Min-su Kim ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızın peşinde! Cihan Kamer ‘belki’ demişti

Güney Koreli sol kanat için Ajax, Rangers ve Olimpik Lyon'un da ilgisinin bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızın peşinde! Cihan Kamer ‘belki’ demişti

ÇOK YÖNLÜ OLMASI DİKKAT ÇEKİCİ

Min-su Kim, sol kanadın yanı sıra on numara ve sağ kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızın peşinde! Cihan Kamer ‘belki’ demişti

20 yaşındaki Güney Koreli oyuncunun, Girona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızın peşinde! Cihan Kamer ‘belki’ demişti

Min-su Kim'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızın peşinde! Cihan Kamer ‘belki’ demişti

GEÇEN SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ

Min-su Kim, geride kalan sezonda kiralık olarak Andorra forması giydi.

Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızın peşinde! Cihan Kamer ‘belki’ demişti

Min-su Kim, Andorra formasıyla 40 maça çıktı ve 6 gol ile 4 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #ROMELU LUKAKU #TRANSFER